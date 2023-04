Isabella Coral Ochoa busca triunfar en el exterior después de alcanzar títulos importantes en el Ecuador

Isabella Coral Ochoa es una niña de 8 años, cuyo nombre se perfila a ser una de las promesas del golf ecuatoriano y que ha ido destacando en los diferentes torneos nacionales bajo la tutela del profesor Héctor Bolagay, siendo destacada por la Federación Ecuatoriana de Golf.

Sin duda, una deportista con mucha proyección pues, en el ranking de la Federación Ecuatoriana de Golf, en la categoría de Gira Infantil Juvenil, Isabella sumó un total de 143 puntos y su perseguidora, Antonia Lombeida, se quedó con 94 puntos. Una diferencia importante a su favor.

Entre sus logros más destacados, Isabella cuenta con 12 torneos nacionales y se ha consagrado como la mejor jugadora de la competencia en 2022. Además, participó de un torneo mundial en agosto de 2021 en Estados Unidos y en la actualidad ocupa el lugar 35 en el mundo.

Isabella Coral Ochoa en los estudios de Metro Ecuador

Todo inicio como un ‘hobbie’ en el Club Los Chillos, donde Isabella aprendió de su hermano, José Luis, –13 años- quien también practica el deporte. “Me gusta mucho el golf, jugaba con mi hermano. Lo quiero mucho”.

Sin embargo, Isabella tiene otras aptitudes y contó sus pasatiempos para Metro: “Me gusta dibujar, pero también sé cantar y bailar”. De la misma manera, contó una de sus mejores anécdotas en Carolina del Norte: “Cuando estuve en Estados Unidos, me tocaron muchas chicas muy buenas, recuerdo que había muchos ventiladores. Lo que más me gustó es cuando vi la bandera y sentí que lo estaba logrando”.

Isabella Coral Ochoa en los estudios de Metro Ecuador

Isabella está empezando y tiene admiración por otros deportistas que en el golf han dejado el nombre del Ecuador en alto, como el caso de Daniela Darquea, con quien tuvo una experiencia: “Le vi practicando a Daniela en el Club Arrayanes, bajé y le dije si me podía firmar la camisa. Me firmó y me dijo que tengo condiciones”.

Entre sus objetivos para este 2023 está el US Kids Championship de Estados Unidos, la Brazil Championship de Brasil y la European Championship. Sin embargo, buscará defender su lugar en los torneos nacionales de golf.

El padre de Isabella, José Luis Coral, cuenta a Metro Ecuador que el golf les ha cambiado la vida: “Tratamos de ir toda la familia a ver su competencia. Le apoyamos en todo y esperamos que llegue a ser una gran profesional”. Asimismo, su madre, María Dolores Ochoa, mencionó que lo primordial es el apoyo y que hacen muchos esfuerzos para que pueda hacer sus actividades: “Tratamos de hacer todo lo que se pueda para ayudarle, su educación y el deporte va de la mano. Ahora mismo ella también entrena natación”.

Además, María Dolores, contó que el éxito de Isabella se ha visto reflejado a nivel internacional, puesto que reciben invitaciones a competencias de todo el mundo: “Es increíble la cantidad de invitaciones que tenemos. Sin embargo, gracias a Isabella ahora también conocemos otros lugares en el mundo. Siempre vamos en familia”.

Isabella Coral Ochoa y sus padres en los estudios de Metro Ecuador

Finalmente, sus padres cuentan que Isabella cuenta con el incentivo tributario que implementó el Ministerio del Deporte para las empresas que ayuden a su pequeña a cumplir el sueño de llegar a ser una deportista profesional. “Ahora mismo tenemos el incentivo tributario del Ministerio del Deporte, la ayuda de la empresa privada es importante porque es la única manera de apoyarla”.