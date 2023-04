Denuncian ‘boicot’ de Fedeguayas en favor del IDV responsabilizándolo por la “fuga de talentos”

No cabe duda que el Independiente del Valle es el equipo que mejor trabaja sus divisiones formativas y una prueba de ello es la cantidad de convocados a la Tricolor Sub 20 y Sub 17. El cuadro del Valle ha invertido mucho en el fútbol ecuatoriano y para ello ha generado alianzas con instituciones alrededor de todo el Ecuador.

Sin embargo, en su programa en Radio Redonda, el periodista Rómulo Barcos denominó como boicot a las acciones de Fedeguayas que firmó un convenio con el IDV. Pese a ello, cabe recordar que los ‘Rayados del Valle’ tienen varios aliados en el país, de donde saca muchos talentos año a año. Por esta razón, el reclamo de Barcos fue para Fedeguayas y no para el equipo de Sangolquí.

“Los equipos tienen que luchar contra el boicot que les hace Fedeguayas, que ha puesto a servicio de IDV sus instalaciones y lo peor es que por cada chico que sea descubierto, Fedeguayas lleva un ‘aletaso’ en la transferencia”, dijo Barcos sobre el acuerdo con IDV que busca y realiza ‘scouting’ en todas las provincias del país, lastimosamente en Guayaquil habría desinterés de los clubes en formar talentos.

Roberto Ibáñez Romero, presidente de Fedeguayas, y Arkaitz Mota, representante de Independiente del Valle y director de scouting, firmaron un convenio que tiene como objetivo ayudar a encontrar nuevos talentos en la provincia. Ambas instituciones se comprometen a realizar acciones encaminadas al desarrollo integral del deporte ecuatoriano, poniendo énfasis en el fútbol formativo en todas sus áreas y categorías. Es decir, Fedeguayas se convirtió en filial deportiva de Independiente del Valle.