¿Por qué “Canelo” Álvarez salvó a Luis Miguel de la bancarrota?

En 2017, Luis Miguel, cantante latinoamericano destacado, tuvo uno de los momentos más complejos en su carrera, ya que quedó en bancarrota.

En ese año, “El Sol” enfrentó más de 15 demandas, motivo por el que su patrimonio quedó en el limbo.

Así ayudó “Canelo” Álvarez a Luis Miguel

Sin embargo, el cantante tuvo una salida, la cual fue sugerida por Saúl “Canelo” Álvarez, uno de sus amigos en el mundo de la farándula.

Tras derrotar a Julio César Chávez Jr., en la T-Mobile Arena, se dio el encuentro entre el tapatío y el cantante, una noche que cambió el rumbo por completo.

En aquella reunión se encontraban Miguel Alemán Magnani, Carlos Bremer, Miguel Torruco y Luis Miguel, una fiesta en la que Saúl celebró su victoria.

Ahí, Álvarez fue muy insistente con el cantante mexicano y le aconsejó aceptar la propuesta de Netflix, para llevar a la pantalla chica su serie biográfica.

Saúl convenció al “Sol” de hacer su serie biográfica

En un principio, “LuisMi” estaba renuente, no tenía muchos deseos de exhibir parte de su vida privada, pero los problemas monetarios eran un problema primordial.

La serie se convirtió en éxito rotundo, por lo que “El Sol” pudo salir de su bache económico. Además, hubo tres temporadas de la emisión.

Aunque diversos rumores apuntaron a que “Canelo” fue inversionista, el pugilista detalló que no es de su agrado involucrarse en negocios con sus amigos, motivo por el que no puso nada de su bolsa para la producción.

“No me gusta involucrarme en negocios con mis amigos, siempre me gusta mantener mi amistad, y obviamente si se puede, bueno. Mejor me gusta mantenerme al margen”, relató el boxeador.

Luis Miguel regresará a los escenarios este año, con múltiples presentaciones en Sudamérica, México y Estados Unidos.