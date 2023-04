¡Gracias Tricolor! Ecuador es mundialista y aunque no ganó el título, dejaron en alto al país

Ecuador obtiene el segundo lugar en el Sudamericano Sub 17 Quito 23 de abril 2022. Conmebol sub 17 Venezuela recibe a Ecuador por la última fecha en el estadio Olímpico Atahualpa. API/DANIEL MOLINEROS (Daniel Molineros)

Como no ilusionarnos con los muchachos de la Tricolor Sub 17, un equipo que brilló con luz propia en el Sudamericano que se desarrolló en nuestro país, pese a no conseguir el título. Un grupo que provocó la locura de la gente, quienes acompañaron a esta camada de jugadores que volvieron a demostrar que Ecuador está para cosas grandes.

Esta selección nos hace ilusionar, tal y como pasó hace cuatro años, en el Mundial Sub 20 de Polonia, donde La Tri quedó en tercer lugar. Aquella selección, hoy es la base de La Tri absoluta que dirige Félix Sánchez Bas y prometen dejar el nombre del Ecuador en lo más alto.

Postales de un día histórico para Ecuador: salió tercero en el Mundial Sub 20 y se subió por primera vez a un podio. pic.twitter.com/PtJXfi8vnf — SportsCenter (@SC_ESPN) June 15, 2019

Competirle y jugarle de ‘tú a tú’ a Argentina y Brasil es un gran mérito que años atrás era impensable, sin embargo, la garra y el ‘hambre de gloria’ de estos jóvenes nos ilusionan, haciéndonos pensar que todo es posible.

Los Páez, los Arroyo, los Bermúdez, los Rodríguez, los Loor y todos quienes conformaron esta selección quedarán en el recuerdo de todos los hinchas como las jóvenes promesas de nuestro fútbol. Algunos de ellos, que podrían estar para mayo en el Mundial Sub 20 de Argentina y por qué no para la Copa del Mundo de 2026, haciendo su debut de jóvenes como pasó con Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Gonzalo Plata y otros jugadores.

🇪🇨 ¡Gol de Ecuador! Allan Obando, tras gran jugada individual de Kendry Páez, anota el 2-0 ante Chile. #Sub17EnDSPORTS



*No disponible en Argentina y Uruguay pic.twitter.com/Zdnw5Bx7ME — DSports (@DSports) April 15, 2023

El mérito también para Diego Martínez, un entrenador joven que tuvo la buena decisión de elegir a estos guerreros, que los hizo jugar bien y que les metió en la cabeza que Ecuador puede ser protagonista. Martínez demostró ser un gran estratega formador, quien trabajo en las formativas de Liga de Quito y de Independiente del Valle, dos de los mejores equipos del Ecuador en sus categorías inferiores y los únicos que han ganado a nivel internacional.

Y es que, si Liga de Quito e Independiente del Valle pudieron ganar una Recopa Sudamericana y otros torneos internacionales, porque a nivel de selecciones no se podría ganar una Copa América. El éxito de estos muchachos también significa presión a futuro de seguir cosechando éxitos y de querer ganar más cosas. Ecuador ha dejado de ser la burla del fútbol sudamericano, para convertirse en protagonista, luchándole a Argentina y Brasil, los monstruos de Sudamérica. Una vez más, ¡Sí se puede!