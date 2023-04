¡Se pusieron a llorar! La reacción de argentinos después de caer contra Ecuador en el SUB-17

Una solitaria pero increíble anotación del “Niño Prodigio” Kendry Páez, al minuto 6 del primer tiempo, bastó para que la Selección de Ecuador Sub 17 se imponga a la siempre peligrosa Argentina. De esta manera la Mini – Tri se ubicó puntera en el hexagonal final y sueña con el título en la fecha final.

[ ¡Para aplaudirlos! Ecuador gana a Argentina y el domingo define el título del Sudamericano Sub 17 ]

La derrota para los albicelestes no cayó nada bien a su hinchada que reclamó por una jugada que involucró a Arroyo y Gorosito. En una disputa por el balón se ve cómo el mediocampista tricolor va con el codo arriba lo que encendió los reclamos argentinos, no obstante el colegiado permitió seguir con la jugada.

Los comentarios no se dejaron esperar, donde la dinámica se enfocó en reclamar el “robo” que habría existido. “Decime que no están resentidos con Argentina sin decirme que no están resentidos”, escribió el usuario de Instagram @cristiancasla_

A la par, el medio TyC Sports recalcó que Argentina fue superior durante todo el encuentro pero que la derrota los deja sin importar de pelear el torneo que se definirá la fecha final en los respectivos cotejos de Ecuador y Brasil (actuales punteros con 10 unidades).

“Qué manera de cobrar pelotudeces hermano”; “qué lastima que ya desde chicos sepan lo manchada que es Conmebol”; “ese arbitro no puede dirigir mas hermano, la cancha inclinada”, fueron algunos de los comentarios de los fanáticos argentinos.

El empate de los albicelestes estuvo cerca al minuto 37 cuado un cabezazo de Agustín Ruberto golpeó en el ángulo del poste derecho de Cristhian Loor. En el segundo tiempo Argentina siguió insistiendo en busca de la paridad, pero los ataques no finalizaban con disparos al blanco.

A pesar que el desempeño de la tricolor no fue el acostumbrado en pasados partidos, como contra Chile y Brasil, le bastó el solitario gol para seguir aspirando a un título a nivel selección y demostrar su poderío para el próximo Mundial.

Ecuador, Brasil, Argentina y Venezuela son los cuatro representantes de Conmebol que viajarán a la próxima cita deportiva. En el caso de la tricolor y la Canarinha están igualadas con 10 unidades y apenas un gol de diferencia entre ambas.