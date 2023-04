¡Se cansó! Luis Chango y el “ultimátum” a Cumbicus para poner orden en Mushuc Runa: “Estoy molesto por los resultados”

El presidente de Mushuc Runa, Luis Alfonso Chango, habló sobre varios aspectos donde dejó en claro la continuidad del entrenador Giovanni Cumbicus, pero que le ha pedido nombres de jugadores que no son aporte para el club esto debido a una molestia de Chango por malos resultados.

En diálogo con el medio ABC Deportivo de Ambato, el máximo dirigente del Mushuc Runa, Luis Alfonso Chango, dio detalles de su molestia: “El profe no está en la cuerda floja. Le hemos pedido, es que nos diga el nombre de los jugadores que no son aporte”.

'Estoy molesto. Dos extranjeros se irán del equipo. No tenemos delantero y en zona defensiva hay muchos problemas'



Inconforme con el inicio de temporada de su equipo mencionó que saldrán dos extranjeros para sumar un goelador y un zaguero central: “Estoy molesto por los resultados de Mushuc Runa, y más porque los pocos triunfos han sido sufriendo. Cuando no hay un equipo competitivo, que no genere fútbol, no se puede aspirar a ganar”.

