“No estamos para pendejadas... fue un error ingenuo, torpe, estúpido”, dirigente de Liga de Quito sobre su CM

Uno de los principales de Liga de Quito, Diego Castro, se refirió al error del Community Manager del plantel en una publicación donde se informaba la cantidad de personas que acudieron al Estadio Rodrigo Paz Delgado. Sin embargo, hubo un detalles que molestó a hinchas albos y toreros.

Se viralizó una situación den LDU y se generó un caos en redes sociales, donde hinchas de Barcelona Sporting Club hicieron chiste de lo que subió la ‘U’. Los amarillos ganaron 0-1 acabando con un invicto de Casa Blanca de 26 años sin perder ante ellos. Sin embargo, la CM publicó una foto donde decía que ganaba 1-0 la ‘U’.

“Simplemente, fue un error ingenuo, torpe, estúpido, como quieras decirlo, pero justamente no hubo malicia. Aprovechando que el estadio estaba lleno queríamos tomar buenas fotos panorámicas. Y el rato de los ratos, agarraron una foto, después de publicado nos dimos cuenta de que era la foto el momento del gol anulado. No es que se le dijo a la diseñadora que le cambié el marcador. No estamos para pendejadas. Justamente porque no se actúa con malicia. Se discutió si le bajábamos (borraban la publicación), si le poníamos con el 1-0 de BSC, igual se hubieran molestado. Debíamos haber subido una foto con otra panorámica. Ese rato la publicación no era la prioridad, la prioridad era la seguridad”, concluyó.