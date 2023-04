La triste historia del hincha de Barcelona SC que lloró en Casa Blanca

La victoria de Barcelona SC sobre Liga de Quito seguirá dando de qué hablar por lo menos hasta la próxima fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Los hinchas albos se llevaron los reflectores por sus expresiones de dolor ante ver caer lo restante de su “invicto”, pero un fanático canario también fue blanco de las cámaras y sus lágrimas guardan una triste y conmovedora historia.

La historia que marcó el Ídolo del Ecuador pasará a los libros de historia y, lamentablemente, muchos hinchas toreros partieron de este mundo sin disfrutar de este hecho. Este es el caso de Renato Solís, quien camuflado en los aficionados albos, lloró recordando a su amigo de la infancia quien lo acompañó en cada cotejo disputado en el Rodrigo Paz Delgado desde su fundación en 1997.

Solís se hizo viral al ser captado por la cámaras mientras derramaba lágrimas después del silbatazo final, muchos pensaron que era un aficionado azucena pero no podían estar más equivocados; él apostaba todo por el elenco canario.

En una entrevista con Mr. Offsider, él protagonista de esta historia reveló que fue en compañía al estadio de toda su familia donde Renato es el único simpatizante del ídolo.

“Se vivió el partido, intenso como siempre. Son 26 años que no podían ganarlo, hace dos años ganamos en penales pero no convencía a la gente liguista; calladito, festejando en ‘chiquis’ el gol de Barcelona”, acotó.

'Cuando ganó Barcelona vi al frente y me acordé de mi amigo Andrés con quien íbamos al fútbol. Sentí ua emoción muy grande, ahí fue que me enfocó la camára. Muchos pensaron que era un liguista a muerte, pero yo solo recordaba a mi amigo' pic.twitter.com/mds4htAPop — Mr OFFSIDER (@MrOFFSIDER) April 17, 2023

“Estaba contento al principio, justo cuando me toma la cámara y me enfoca, se me van las lágrimas y recuerdo. El llanto mío fue por un amigo que lo llevo en mi corazón: Andrés Velásquez. Él falleció en el 2012, desde chicos íbamos al estadio de Liga”, rememoró este pasado lunes 17 de abril.

“Al acabar el partido, al mismo tiempo que sentí emoción también tuve nostalgia. Fue de sentimiento, fue de tristeza. Hubiese querido que mi amigo estuviese en el estadio como en otras ocasiones pudo estar. Este festejo también es para él. Era un barcelonista a muerte”, finalizó.