“Me hubiese quedado jugando barrial”, Antonio Valencia y sus sorpresivas declaraciones sobre la nueva generación del fútbol ecuatoriano

Luis Antonio Valencia, exjugador y capitán de la selección ecuatoriana, habló de los nuevos talentos de la Tricolor donde elogió a la nueva generación. Durante la Gala de Oro de la FEF, el ecuatoriano hizo una declaración que sorprendió puesto que manifestó que en la actualidad camada de jugadores, él no hubiese llegado a La Tri.

“Si yo fuera jugador en esta época no tendría posibilidades, me hubiese quedado jugando en el barrial, ja. Son chicos muy buenos, hay que cuidar a esta generación que está saliendo en el fútbol ecuatoriano. Estamos para más, para pensar en una Copa América y por qué no ganarla… Y después pensar en un Mundial y ser protagonistas”, aseguró el Toño en entrevista con El Canal del Fútbol. “Esta generación es un diamante y por eso hay que cuidarla. Ojalá que nos den muchas alegrías porque ahora mismo las necesitamos”, acotó.

👏 "ESTA GENERACIÓN DE JUGADORES SON UN DIAMANTE" 🇪🇨



“Lo veo a Plata, a Caicedo, que tienen hambre de gloria, de dejar al país muy en alto. Ojalá que sigan adelante”, dijo Antonio Valencia quien hizo historia con el Manchester United de Inglaterra, uno de los mejores clubes del mundo. El ‘Toño’ jugó también en el Villarreal de España y en el Wigan Athletic de Inglaterra.

Durante la Gala de Oro de la FEF, Antonio Valencia premió a Lorenzo Faravelli, quien se llevó el premio al “Jugador de Oro 2023” tras su buena temporada con el Independiente del Valle con quien ganó la Copa Sudamericana y la Recopa.