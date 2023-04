Jhon Cifuente responde a las críticas sobre su peso corporal: “Estoy bien de peso, la gente es mala”

Jhon Jairo Cifuente, delantero de Sociedad Deportiva Aucas, se refirió a su momento futbolístico y sobre todo a las críticas de muchos aficionados que señalan de ‘gordo’ al delantero por su contextura. Cifuente anotó el gol de la victoria 2-1 de Aucas ante Emelec.

En entrevista con Lorena Espinoza, periodista de Área Deportiva, expresó: “La verdad que le doy poca importancia, porque la gente no sabe el sacrificio que uno hace día a día. No sé, gente mala que sube fotos que estoy subido de peso. Creo que estoy bien, porque en Aucas saben que estoy bien físicamente, bien de peso. La gente es mala. Hay un Dios arriba que ve todo y por eso me está yendo como me está yendo”.

🚨 Atención| Jhon Jairo Cifuente en exclusiva para Área Deportiva. Habla sobre las críticas sobre su peso y el trabajo de César Farías en Aucas. #ÁreaDeportiva #LaTop pic.twitter.com/6FvkVquo6v — Área Deportiva FM 📻🎙 (@AreaDeportivaFM) April 10, 2023

Su gol ante Emelec fue el número 100

Con el tanto ante Emelec, Cifuente llegó a los 100 goles en el torneo ecuatoriano. El segundo gol del partido llegó en una corrida espléndida de Jhon Jairo Cifuente quien ganó con potencia ante la marca rival y definió con un ‘sombrerito’ ante la salida de Pedro Ortiz poniendo a ganar al Aucas 2-0. Aucas era mejor en el campo de juego donde se perdió varias ocasiones.