¡Le cuestan los torneos internacionales! Emelec inicia con derrota ante Danubio en la Sudamericana

Emelec vs Danubio en la Copa Sudamericana (Photo by Ernesto Ryan/Agencia Gamba/Getty Images) (Agencia Gamba/Getty Images)

Emelec debutó con derrota 0-2 ante Danubio en el Estadio Centenario de Montevideo por la Jornada 1 de la Conmebol Sudamericana. El conjunto ‘eléctrico’ pagó caro una desconcentración al inicio del partido con el gol tempranero que le cambió los papeles al estratega Miguel Rondelli.

Emelec no fue claro en el primer tiempo y empezó el partido con algunas imprecisiones, lo que aprovechó Danubio con un centro de Alejo Cruz que terminó en un cabezazo al vertical y en el rebote Juan Millán la empujó para poner a ganar a su equipo muy temprano. Emelec no pudo reaccionar y no fue peligroso en la primera etapa.

Juan Millán abre el marcador para #Danubio, que gana 1-0 sobre Emelec. Falló la defensa y el arquero de los azules.

📺 La 🏆 CONMEBOL Sudamericana en #StarPlusLA. pic.twitter.com/Z3uyZd93hg — ESPN Ecuador (@ESPNEcuador) April 5, 2023

Emelec anunció algo a los 15 minutos, Diego García intentó un centro de la muerte pero al final la defensa de Danubio despejó sin problemas. Mientras tanto, los locales se fueron en busca de la segunda y encontraron espacios para rematar desde fuera del área donde, a los 18 minutos, Franco González probó a las manos de Pedro Ortiz.

Danubio era mejor en el campo de juego y buscó el segundo gol durante todo el segundo tiempo pero se encontró con un arquero que era el mejor de Emelec hasta entonces. Por su parte, el equipo de Miguel Rondelli no mostraba herramientas para empatar al cuadro rival y parecía que se defendía en ciertos tramos del partido.

¡PEDRO ORTIZ SALVA A EMELEC! El arquero azul otra vez protagonista para evitar que #Danubio concrete otro gol.

📺 La 🏆 CONMEBOL Sudamericana en #StarPlusLA. pic.twitter.com/HZqoVaUvQi — ESPN Ecuador (@ESPNEcuador) April 5, 2023

En el último minuto llegó el segundo tanto de Danubio tras un pase largo al espacio donde Jhon Narváez no alcanzó al delantero Guillermo May quien le ganó la posición y definió bien ante la salida de Ortiz. Así se marcaba el 2-0 aunque Emelec tuvo el descuento en un tiro libre de Aníbal Leguizamón que atajó el portero. Al final fue derrota para los ‘eléctricos’.

Alineaciones de los equipos:

Danubio: DT. Esteban Conde (Uruguayo)

Mauro Goicoechea; Rafael Haller, Lucas Ferreira, Martín Rea, Facundo Saravia; Juan Millan, Leandro Sosa, Franco González; Sebastián Fernández, Alejo Techera; Guillermo May.

Emelec: DT. Miguel Rondelli (Argentino)

Pedro Ortiz; Romario Caicedo, Aníbal Leguizamón, Cain Fara, Bleiner Agron; Joseph Espinoza, Christian Valencia , Bryan Carabalí, Diego García, José Francisco Cevallos, Alejandro Cabeza.