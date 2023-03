¡Tenía que entrar a matar! Dana White y su opinión sobre la derrota de ‘Chito’ Vera ante Cory Sandhagen en la UFC

El presidente de la UFC, Dana White, se refirió a la pelea estelar de la UFC de Santo Antonio donde Cory Sandhagen venció a Marlon “Chito” Vera quien reconoció que no fue su noche: “No pude prender el motor. Es culpa mía, no tengo excusas”

“Noté lento a Chito Vera, su entrenador (Jason Parillo) le dijo que tras los dos primeros asaltos tenía que entrar a matar”, dijo Danna White sobre el ecuatoriano que estuvo incómodo durante la pelea. “Cory (Sandhagen) hizo una pelea perfecta, su experiencia como luchador y su juego de pies fue perfecto”, acotó sobre el estadounidense.

Dana White da su opinión sobre lo q cree pasó hoy con Chito…"Cory hizo una pelea perfecta, su experiencia como luchador y su juego de pies fue perfecto"

Las fortalezas de Cory Sandhagen

El estadounidense fue muy estratégico para enfrentarse a Marlon ‘Chito’ Vera y con sus movimientos constantes de piernas evitó ponerse ‘frente a frente’ contra ‘Chito’ Vera quien sabe aprovechar muy bien esos escenarios para vencer por medio del ‘nocaut’. Marlon Vera registra 8 en la UFC pero no tuvo oportunidad en esta pelea.

Finalmente, otra de las fortalezas del estadounidense fue refugiarse en el derribo para agotarle al ecuatoriano y ‘sacarlo de la pelea’.

Buen combo de Sandhagen pero Chito amenaza con sumisión #UFCSanAntonio