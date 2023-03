¡Quedó claro! Conoce la verdadera razón por la que Marcos Zambrano rechazó a la Tricolor

El talentoso Marcos Zambrano, jugador de 18 años de edad y recién ascendido al Benfica Sub 23, decidió no aceptar el llamado de la Tricolor Sub 20 para el microciclo previo al Mundial de Indonesia. El estratega Miguel Bravo indicó que se lo observó y que el jugador decidió no participar con la selección de Ecuador y ahora apareció representando a Estados Unidos.

El joven ecuatoriano fue figura de Estados Unidos en el triunfo 3-1 ante Argentina. El atacante dio una asistencia para la victoria final de los norteamericanos dejando claro que su interés está en USA y no en Ecuador, tal y como había mencionado el DT Miguel Bravo: “Mandamos un comunicado y por el momento el jugador decidió no participar. Por ahora el jugador no quiere venir acá”.

Las declaraciones de su padre sobre su rechazo a Ecuador

“El tiene 18 años. De momento el tomará una decisión adecuada (EEUU o Ecuador), el Benfica es el mejor equipo de formación del mundo”, dijo refiriéndose a la duda de Zambrano aún sobre representar a Estados Unidos o a Ecuador. Cabe recordar que él creció en norteamérica y ya actuó en divisiones inferiores de USA.

“Mi hijo dijo que no era el momento adecuado (aceptar la convocatoria), por que ya hay un equipo que logró la clasificación en la cancha, no nos parece justo que solo por que nuestro hijo esté en el Benfica sea convocado”, finalizó el padre del jugador que actualmente juega en Portugal y que llegó para la presente temporada proveniente del Philadelphia Union de la MLS.