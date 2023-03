Errores defensivos, desconcentraciones y falta de gol, la imagen que mostró La Tri en la primera presentación de Félix Sánchez Bas

Félix Torres disputa el esférico con Irvine en el Australia vs. Ecuador Photo by Brendon Thorne/Getty Images (Brendon Thorne/Getty Images)

El estratega español Félix Sánchez Bas empezó con el “pie izquierdo” al mando de la Selección de Ecuador que mostró varios aspectos negativos dentro del juego de La Tri. Australia venció 3-1 a la Tricolor en el partido disputado en el Venue CommBank Stadium de Sydney.

Los errores defensivos de La Tri

Ecuador lució desconocido comparado a lo que se mostró en el Mundial de Qatar en el ámbito defensivo. Aunque jugaron los mismos hombres (Preciado, Torres, Hincapié y Estupiñán), el actuar colectivo estuvo lleno de errores y desconcentraciones producto de la presión de Australia y del afán de La Tri de salir jugando.

Moisés Ramírez con la Tricolor ante Australia Photo by Brendon Thorne/Getty Images (Brendon Thorne/Getty Images)

Parte del problema nace en Moisés Ramírez quien no pudo ordenar a su defensa y quiso salir jugando como lo hace en su club, el Independiente del Valle. Sin embargo, en la Tricolor no ha sido una de sus fortalezas y le costó cuando se vieron apretados por el rival.

El primer gol es offside y se equivoca Moisés Ramírez en la salida, en el segundo tanto falla Piero Hincapié y en el tercer tanto Australia aprovecha el espacio que dejó Xavier Arreaga quien entró improvisado como lateral en reemplazo de Angelo Preciado.

Mabil festeja su gol con Australia ante Ecuador Photo by Brendon Thorne/Getty Images (Brendon Thorne/Getty Images)

La falta de profundidad y de gol

El mejor de la cancha de Ecuador fue Moisés Caicedo que se fajó contra los australianos. De ahí, también destacaron Jeremy Sarmiento y Alexander Alvarado que tuvo algunos chispazos en el segundo tiempo. Sin embargo, no alcanzó. Poquito de José Cifuentes, Ángel Mena y Junior Sornoza quienes tuvieron el balón dándole posesión a Ecuador pero sin ser peligrosos. No hubo construcción de juego para buscar el arco contrario.

Ángel Mena disputa el esférico ante Kye Rowles en el Australia vs. Ecuador Photo by Brendon Thorne/Getty Images (Brendon Thorne/Getty Images)

Sin embargo, la mayor preocupación está en el delantero. Hoy no estuvo Énner Valencia quien por lesión no pudo actuar y quien ‘maquilló’ este déficit en el Mundial de Qatar 2022. Michael Estrada y Kevin Rodríguez no son peligrosos, tienen muchas ganas pero en lo futbolístico no terminan de convencer, peor aún, depender de alguna individualidad de su parte.

Finalmente, da la sensación que faltó explosividad en los costados como se ha tenido con Gonzalo Plata - que no está teniendo un buen año en el Real Valladolid - y Romario Ibarra quien no fue convocado. Sin embargo, esto recién empieza para Félix Sánchez Bas, quien deberá corregir varios aspectos y el martes tendrá una revancha ante la misma Australia.