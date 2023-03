Así se verá Chito Vera para destrozar a Cory Sandhagen

Marlon Vera Photo by Jeff Bottari/Zuffa LLC (Jeff Bottari/Zuffa LLC)

Marlon ‘Chito’ Vera y Cory Sandhagen están listos para su batalla en el octágono este 25 de marzo. Los luchadores cumplieron con el pesaje oficial, donde el ecuatoriano dejó ver cómo lucirá para destrozar al estadounidense de 30 años.

Diseño de espalda de Chito Vera Getty (Jeff Bottari/Zuffa LLC)

El manabita tendrá un aspecto/estilo similar al que tuvo contra Dominick Cruz el pasado 13 de agosto del 2022. En aquella ocasión mostró sus dos tatuajes en su cabeza rapada y una barba espesa.

Chito Vera, nuevo tatuaje Captura de pantalla

Ahora, Marlon luce un poco más de cabello con un leve sombreado a sus costados. Respecto a su barba está más abultada. Además, en esta ocasión luce nuevos tatuajes que llegaron de la mano de Mister Cartoon; este último creó un diseño en su espalda: Chone.

Detalles de la pelea

“Estoy en excelente forma, lo más importante es siempre mejorar y pulir las herramientas. Esta meta se completó. Estoy muy sano, el día sábado van a ver un ‘Chito’ Vera listo para ganar”.

“Cuando llamaron pedí que la fecha quede la misma , no se pudo. Fueron cinco semanas más de trabajo y , obviamente, se trató de bajar la intensidad. Al final, se puso la mente en el lugar correcto”, agregó.

“La pelea va a ser muy entretenida, el público será el ganador. El buen peleador, tiene buenas herramientas pero simplemente este es mi tiempo, él ya peleó por un título interino. El tiempo es mío ahora, no me he tomado esta pelea a la ligera”.

“Yo lo veo una forma simple y sincera: ganar es lo más importante. Yo creo que ganando todo se va a dar para mí. No vengo a pelear por pelear, tengo una misión: ser campeón”, finalizó.