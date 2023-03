“Pide casi el doble de lo que le debemos”, Francisco Egas acerca de la deuda con Gustavo Alfaro

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, habló sobre la demanda que tiene la FEF en la FIFA, por las deudas con el entrenador Gustavo Alfaro, quien dirigió su último partido ante Senegal en Qatar 2022.

En entrevista con Radio La Red, Francisco Egas lamentó las instancias y la relación con el DT argentino por las deudas: “Me da tristeza haber llegado a este punto con Gustavo Alfaro. Siempre estuvimos prestos a conversar, pese a que no teníamos el dinero que la FIFA entrega por la participación al Mundial. Hemos tratado de llegar a acuerdos, pero no se ha logrado”.

El 20 de marzo pasado, Alfaro denunció a la FEF ante la FIFA a través de su abogado Ariel Reck, por incumplimiento contractual. Los miembros de su cuerpo técnico hicieron lo propio. Francisco Egas se refirió a a los valores que pide el DT que se aproximan a los USD 4 millones: “El profesor Alfaro pide que la FEF pague los impuestos que le corresponden al DT. Él desconoce la legislación ecuatoriana, donde el responsable de pagar los impuestos no es el empleador, que es un agente de retención”.

“El profesor Alfaro pide que le paguemos $1,4 millones por impuestos y un millón por jugar dieciseisavos de final del Mundial, lo cual no existe. Esos son los desacuerdos que llevan al monto pedido por el profesor Alfaro, casi el doble de lo que le debemos. Lo que no vamos a hacer es dilapidar los recursos del fútbol ecuatoriano pagando lo que no corresponde. Lo que le debemos, lo vamos cumplir”, finalizó exclamando que se le pagará a Gustavo Alfaro cuando reciban el pago de la FIFA pero que serán los valores que la FEF considera, más no los que pide el argentino.