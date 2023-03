¡No le hizo caso! El mensaje preventivo del cardiólogo del Kun Agüero durante la final del Mundial

El exdelantero Sergio Agüero participó del festejo de Argentina en el estadio de Lusail tras la victoria sobre Francia en penales. Con la victoria, la albiceleste levantó su tercera Copa Mundial y al ‘Kun’ se lo vio en camerinos disfrutando a lo grande con champagne y un habano. El cardiólogo del ex jugador del Manchetser City le había dado un par de consejos.

Agüero, quien estaba retirado del fútbol desde el 2021 por una afección cardíaca, fue invitado para compartir con la delegación argentina y el ‘Kun’ se sumó a los festejos. Sin embargo, en entrevista con La Resistencia, programa de España, contó que el cardiólogo le había dado un par de consejos previos al partido: “Me bebí todo el champagne. Lo único que me dijo es que esté relajado, tranquilo pero en realidad me puse nervioso. En los festejos dije: ¡Ya está! y dejé el celular. Se bailó, se bebió y se perreó”. Es decir, no fue un festejo muy tranquilo.

Durante el festejo, el ‘Kun’ cogió la copa y se puso la camiseta 19 que usaba en el seleccionado. También levantó en sus hombros a Messi, uno de sus mejores amigos, y acompañó al equipo de Lionel Scaloni al camerino. El ‘Kun’ también formó parte de la escuadra que ganó la Copa América de Brasil 2021.

La entrevista tuvo algunos pasajes importantes donde le preguntaron sobre sus inicios en el fútbol y lo difícil que fue para él llegar a ser profesional debido a que sus padres no siempre lo apoyaban.