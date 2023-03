“¡Ecuador, voy a ser campeón mundial!” Las frases que resumen el duro camino de Chito Vera hacia el oro en la UFC

El camino de Marlon Vera no ha sido fácil, han pasado más de ocho años desde su llegada a la UFC y desde ahí ha tenido un solo objetivo entre ceja y ceja: ser campeón de la división de peso gallo. Con cada victoria asciende un escalón, mientras que con las derrotas aprendió y se ha hecho más fuerte.

Para la pelea contra Cory Sandhagen, el Destrozador, llega más fuerte que nunca. Protagonizará su cuarto evento principal y quiere demostrar que es el más opcionado para retar al actual campeón.

“Yo no era muy hábil en un principio, no porque no quisiera, sino porque no tenía las herramientas correctas. Pero tengo un gran corazón que me llevó a donde estoy hoy”, dijo previo a esta lucha estelar en San Antonio.

“Realmente lo quiero más que nadie y por eso estoy aquí ahora. Siempre me presiono porque cuando no estaba aquí, hubiera dado mi vida por estar donde estoy ahora”.

“Ahora que estoy aquí, viviré mi vida para ser campeón mundial. ¡Por eso sigo mejorando! ¡Vine a este deporte para ser campeón mundial! ¡Tengo el corazón, tengo la ética de trabajo y ahora tengo a las personas que me llevarán ahí!”, acotó.

Es que la estrategia de ‘Chito’ es como ver a un depredador en busca de su presa, él prioriza la pegada sobre el volumen y no cae en tentaciones o invitaciones al caos. Una vez que se adueñó del ritmo, generalmente pasada la mitad de la pelea, el ecuatoriano es letal: noqueó a Dominick Cruz en el cuarto round y derrotó a Rob Font en las tarjetas a base de golpes.

Es que la UFC reafirma que su destreza es digna de admirar, tal y como ha sucedido con su garra y progreso. Una vez encontrada la distancia y en control del ritmo de pelea, Marlon saca a relucir un arma implacable: la patada a la cabeza, ya sea una frontal de derecha, como la que noqueó a Frankie Edgar, o una circular, como la que derrumbó a Dominick Cruz.

“¡Seguiré trabajando! ¡ Seguiré rompiéndola! ¡Ecuador, voy a ser campeón mundial! Una victoria sobre este tipo es enorme para mi carrera, para mí y para mi país. ¡En este momento, estoy listo!”

“¡Me siento bien, estoy fuerte y voy a darle una golpiza a Cory Sandhagen! ¡Voy a lastimar a este tipo! ¡Voy a romperlo y voy a acabar con él!”, añadió.

La pelea será la estelar de este sábado 25 de marzo. Se prevé que el ecuatoriano salte al octágono cerca de las 21:00 (Ecuador).