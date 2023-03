Marco Zambrano rechazó a convocatoria de Ecuador y no iría al Mundial Sub-20 de Indonesia, conoce las razones del delantero del Benfica

El talentoso Marcos Zambrano, jugador de 18 años de edad y recién ascendido al Benfica Sub 23, decidió no aceptar el llamado de la Tricolor Sub 20 para el microciclo previo al Mundial de Indonesia. El estratega Miguel Bravo indicó que se lo observó y que el jugador decidió no participar con la selección de Ecuador: “Mandamos un comunicado y por el momento el jugador decidió no participar. Por ahora el jugador no quiere venir acá”.

Ante esta situación, Marco Zambrano padre, habló con Mundo Deportivo sobre su hijo y a razón por las que no quiso ir con el equipo de Miguel bravo. “Mi hijo nunca ha sido llamado a otros procesos formativos. Ni a un micro ciclo de parte de la selección. Mi hijo prefirió no venir, porque no es el momento, analizamos en familia que no iba a tener espacio para ir al Mundial. Cuero y Charcopa ya fueron dirigidos por Miguel Bravo”.

🔴 “Mi hijo prefirió no venir, porque no es el momento, analizamos en familia que no iba a tener espacio para ir al mundial. Cuero, Charcopa fueron dirigidos por Miguel Bravo”



🎙️Marco Zambrano, padre de Marco Zambrano (Jugador del @slbenfica_en ) — MUNDO DEPORTIVO - COBERTURA FM 104.1 🇪🇨 (@MundoDeporEC) March 21, 2023

“El tiene 18 años. De momento el tomará una decisión adecuada (EEUU o Ecuador), el Benfica es el mejor equipo de formación del mundo”, dijo refiriéndose a la duda de Zambrano aún sobre representar a Estados Unidos o a Ecuador. Cabe recordar que él creció en norteamérica y ya actuó en divisiones inferiores de USA.

“Mi hijo dijo que no era el momento adecuado (aceptar la convocatoria), por que ya hay un equipo que logró la clasificación en la cancha, no nos parece justo que solo por que nuestro hijo esté en el Benfica sea convocado”, finalizó el padre del jugador que actualmente juega en Portugal y que llegó para la presente temporada proveniente del Philadelphia Union de la MLS.