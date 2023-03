Richard Carapaz debutó con su nuevo equipo en la Milano-Torino; así le fue al ecuatoriano

🔥 Fino all'ultimo metro! 🍿 Guarda l'ultimo chilometro della Milano-Torino presented by @CA_Ita 2023.

.

🔥 Until the very last metre! 🍿 Watch the last kilometre of the Milano-Torino presented by @CA_Ita 2023 #MilanoTorino @Livigno @TudorProCycling pic.twitter.com/gZMwbtjiiP