Miguel Ángel Loor se justifica por la suspensión de la jornada de Liga Pro: “Pronto me darán la razón”

Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, claró la suspensión de la Jornada 3 de manera repentina y que causó malestar en varios sectores que trabajan alrededor del fútbol. “Era algo que teníamos pensado hacer por diversos factores”, dijo el responsable del torneo ecuatoriano.

“Uno era meteorológico, no fue rumor. Y el otro es un tema confidencial. Al decir eso suena como que no se quiere decir, pero la realidad es que hay cosas que los clubes saben, porque a ellos se les informó de inmediato. Profundizar eso al público cuando no tienes certezas de lo que quieres, se complica. Lo que puedo decir es que todo bien, aunque el sacrificio es que quedamos mal esta fecha, porque no se jugó”, indicó Loor en entrevista por Twich con Andrés Ponce, debido a la forma en que se anunció todo ya que fue de improvisto e incluso Gualaceo y Orense estaban listos para arrancar la jornada el día viernes.

“Nunca me gustó esconderme, doy la cara. Hoy se ve, pero después me darán la razón. O no eso, más bien van a entender. O sea las críticas siempre van a existir. Ya saben que no soy payaso, es evidente que esto no fue bonito, pero no teníamos otra alternativa y evidentemente esto se conversó con los clubes. En algunos casos, una hora antes”, se justificó por cómo sucedió todo donde ni los clubes estaban enterados y fueron convocados a una reunión de última hora.

“Una vez que tomamos la decisión de suspender la fecha, nos reunimos los 16 clubes de la Serie A. Y a las 10H00 del sábado nos reunimos con los de la Serie B. Había la posibilidad de que a algunos no les agrade, pero me sorprendió la unión. Ni siquiera hubo discusión. El sacrificio de quedar mal con ustedes va a valer la pena”, finalizó refiriéndose a un rédito económico que surgiría de este tema en beneficio de los clubes por derechos de televisión.