¡Orgullo ecuatoriano! Alberto Spencer y el dato que lo ubica entre los 10 mejores del mundo

Did you know 🇪🇨 Alberto Spencer is ranked 10th in most goals in finals in football history?!



🥇🇦🇷 Messi: 34

🥈🇧🇷 Pelé: 31

🥉🇧🇷 Neymar: 21

4️⃣🇵🇹 Cristiano: 20

5️⃣🇧🇷 Romário: 18

6️⃣🇵🇱 Lewandowski: 17

7️⃣🇧🇷 Ronaldo: 16

8️⃣🇭🇺 Puskás: 15

9️⃣🇭🇺 Sárosi: 15

🔟🇪🇨 Spencer: 15 pic.twitter.com/Q1ywrwzGqC