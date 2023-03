“Obviamente no soy tonto, escuchó y cuando me vaya, me descargaré”: Damián Díaz responde a las críticas del pasado fin de semana

El Barcelona SC arrancó mal la Liga Pro al perder 0-2 ante Gualaceo donde Damián Díaz fue criticado por dejar la banda de capitán en el piso. Sin embargo, ese partido quedó en el pasado y ahora las miradas están puestas para el partido ante Delfín SC como locales en el Estadio Monumental de Guayaquil.

El ‘Kitu’ se refirió a las críticas en redes sociales durante una rueda de prensa y fue enfático sobre ese tema: “Cuando no juego, porque le hago el problema al técnico como pasó con Célico y cuando juego no quieren que juegue porque estoy viejo. Obviamente no soy tonto, escuchó y cuando me vaya, me descargaré”.

El motivo de malestar del hincha

El “Kitu” Díaz salió del campo de juego en el minuto 59 y en imágenes en redes sociales se puede observar como el volante deja en el césped la cinta de capitán que encontró Christian Ortiz, quien recogió la cinta para hacerle llegar a Javier Burrai quien quedaba como el capitán tras la sustitución del 10. Esto generó malestar en parte de la hinchada que lo tomó a mal el gesto del argentino.