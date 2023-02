Julián Rivera conquistó otra victoria en Estados Unidos durante el Florida Winter Tour 2023

El piloto ecuatoriano Julián Rivera se adjudicó una nueva victoria en Norteamérica, esta vez en el prestigioso torneo del Florida Winter Tour 2023, durante la segunda válida que se disputó este domingo. El deportista quiteño está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera deportiva; fruto de su esfuerzo y entrega de todos estos años.

Desde que partió de Ecuador, Rivera, ha enfrentado tres torneos distintos, todos ellos en Florida. Pilotos de Europa y toda Norteamérica acuden a este circuito de carreras debido a que las condiciones invernales. La primera parada de ‘Juli’ fue para disputar en Rotax Winter Trophy, campeonato en el que resultó vencedor en la categoría Micro Max.

Este buen resultado le sirvió para que el equipo norteamericano AKT Racing le proponga continuar participando en más carreras como parte de su preparación. A pesar de no constar en su agenda deportiva accedió a seguir corriendo en Estados Unidos y posponer el regreso a su país.

La semana anterior estuvo presente en el Skusa Winter Series del motorista IAME, compitiendo en la categoría Mini Swift con otros 40 pilotos en el kartódromo de Homestead. En ese fin de semana enfrentó dos carreras; en la tercera ronda se mantuvo en el Top 10 en las diferentes sesiones y tras un incidente de carrera se ubicó décimo quinto. Al día siguiente no tuvo fortuna y sufrió un accidente sin consecuencias. Cabe destacar que con apenas 9 años estuvo presente en una categoría en la que hay niños hasta 12 años.

Finalmente, este último fin de semana, Julián Rivera, formó parte de la categoría Mini Rok en la segunda salida del Florida Winter Tour, donde se impuso de manera categórica. En el ‘heat’ 1 se ubicó octavo, mientras que en el segundo ‘heat’, en la pre final y en la final finalizó en primera posición, siendo el dominador absoluto de la jornada e inscribiendo su nombre junto con el de grandes referentes de este deporte.

Julián Rivera Salas continuará su preparación en Estados Unidos hasta el mes de abril, este tiempo seguirá participando de más competencias y acumulando la experiencia necesaria para las próximas carreras que se avecinan, entre ellas el ‘Mundial Rotax’ y algunas competencias en Europa, como las más importantes.