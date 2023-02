“Eso es lo que no me gusta, es terrible aquí”, Piero Hincapié y lo que odia de Alemania

El defensa ecuatoriano Piero Hincapié, actual jugador del Bayer Leverkusen de la Bundesliga, llegó en 2021 procedente del Talleres de Córdoba, Argentina y ahora se ha ido ganando un puesto en el cuadro alemán. El zaguero central ha sonado para algunos equipos de la Premier League de Inglaterra y de la Serie A de Italia.

En entrevista con Christian Martín para El Futbolero donde se refirió a su adaptación a Alemania y al clima: “Alemania es muy tranquilo, solo se escuchan el ruido de los pájaros. Es muy lindo pero hace mucho frío y eso no me gusta mucho”, declaró sobre el clima aclarando que no le gusta el frío. “Ahora está -6 o -7 y cuando llegué acá después del Mundial estaba muy frío porque venía de un calor de 30 grados y vine acá a -7, me morí”, acotó.

Piero Hincapié no tiene apuros en marcharse del Bayer Leverkusen, e incluso se le ve feliz en el cuadro alemán. Sin embargo, se ha conocido del interés de grandes europeos como el Tottenham de la Premier League o al AC Milán de la Serie A de Italia. Ambos clubes estuvieron dispuestos a pagar los USD 40 millones.

Piero Hincapié llegó la pasada temporada proveniente de Talleres de Córdoba de Argentina. Su buen papel en la Copa América le permitieron fichar por el Bayer Leverkusen. Actualmente vive su mejor actualidad y eso lo llevaría a dos clubes de mucha competencia en un futuro. Mientras tanto, sigue aprendiendo del alemán.