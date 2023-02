Brasil se coronó campeón del Sudamericano Sub 20 tras vencer a Uruguay

CAMPEÕES! 🤩🏆



Após 12 anos de jejum, a Seleção Brasileira é campeã do CONMEBOL Sul-Americano Sub-20!!!



Com gols de Andrey e Pedrinho, o Brasil venceu o Uruguai por 2 a 0, chegou aos 13 pontos no hexagonal final e levantou a taça pela 12ª vez. pic.twitter.com/ze412lVVOM