El Nacional volvió con todo y rompió récords en la Copa Libertadores

El Nacional quedó con un pie y medio adentro en la siguiente fase de la Copa Libertadores al imponerse por goleada 1-6 ante el Nacional de Potosí en el mítico Hernando Siles de La Paz de Bolivia. Este resultado de los “Puros Criollos” rompieron récords en su regreso al torneo donde registran su última actuación en 2017.

Un doblete de Jorge Ordoñez (5′ y 38′), y las anotaciones de Walter Chalá (13′), Ronie Carrillo (16′), Maicon Solís (45′) y Gustavo Asprilla (89′) dieron el triunfo a los dirigidos por Ever Hugo Almeida en un partido disputado en medio de la lluvia en La Paz.

El argentino Martín Prost (45′) marcó el único tanto de los potosinos que no pudieron jugar en su estadio, el Víctor Agustín Ugarte, que no fue habilitado al no cumplir con ciertos requerimientos de iluminación. Si los ecuatorianos ratifican la ventaja en la vuelta el próximo 15 de febrero, se medirán con el Independiente Medellín colombiano en la segunda fase. Acá los goles del partido:

El Nacional rompió récords en la Libertadores

El conjunto de Ever Hugo Almeida consiguió ser el equipo ecuatoriano con la mayor goleada en condición de visitante tras el 1-6 logrado en Bolivia ante el Nacional de Potosí. Dicho récord era compartido entre Barcelona 0-4 ante Colo Colo en 1964, la de Emelec en el 0-4 ante 9 de Octubre en 1966 y la de Barcelona en el 0-4 ante Cerro Porteño en 2020.

Además, El Nacional se convierte en el primer equipo ecuatoriano en anotar 5 goles en un primer tiempo en la Copa Libertadores, rompiendo otro récord más tras esta histórica victoria. Cabe recordar que la mayor goleada de un equipo ecuatoriano en Copa Libertadores es la de Emelec 7-0 ante el Independiente Petrolero de Bolivia jugado en el estadio George Capwell de Guayaquil. Sin embargo, como se anuncia en el dato fue como local.