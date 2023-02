¡Terminó el debate! Mientras el ‘Kun’ Agüero desconocía del ‘Kitu Díaz’, Lionel Messi se acuerda de Damián Manso

Entre la afición de Liga de Quito y de Barcelona SC ha sido un debate interminable el quién es mejor entre el ‘Kitu’ Díaz y “El Pijo” Manso. Sin embargo, con las últimas declaraciones de Lionel Messi, parecería que el tema queda cerrado tomando en ventaja el ex jugador de LDU.

“Yo con 7-8 años me acuerdo que iba con mi papá, mi tío, mis hermanos. Siempre íbamos a la platea si no era un partido complicado de gente. Íbamos siempre que podíamos. Yo viví la época de Manso (Damián), Cejas (Sebastián), Cobelli, Zamora”, recordó Lionel Messi en entrevista con Valdano sobre uno de los ídolos de su infancia y que jugó en Liga de Quito con quien ganó la Copa Libertadores en 2008 y jugó un Mundial de Clubes ante el Manchester United de Sir Alex Ferguson, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, etc.

Messi, leproso desde la cuna.

Mientras Lionel Messi hizo mención a uno de los ídolos de LDU, en la Noche Amarilla el invitado especial Sergio Agüero, y amigo íntimo de Leo, no sabía quien era Damián ‘Kitu’ Díaz. Chatruc mencionó al ‘Kun’ que hubiera sido bueno una dupla Agüero-Díaz a lo que el argentino respondió con un contundente ¿con quién?

De esta manera dejó en evidencia que Sergio Agüero no conocía al 10 de Barcelona SC aunque Jero Freixas y Chatruc trataron de contarle que se trataba de un conocido en Sudamérica.

Esto provocó rápidamente la reacción de aficionados de Liga de Quito para provocar a los de Barcelona SC sobre qué jugador era más conocido e importante tras las declaraciones de Messi.

Damián Díaz llegó a Barcelona SC en 2011 consiguiendo los títulos del 2012, 2016 y 2020. Cabe recordar que a mitad del 2013 y 2014 se fue al Al-Wahda del fútbol de Emiratos Árabes Unidos. Por su parte, Damián Manso jugó poco en Liga de Quito pero obtuvo el título en 2007, una Copa Libertadores en 2008 y jugó el Mundial de Clubes donde cayeron ante el Manchester United. En aquel torneo fue elegido Balón de Bronce siendo el tercer mejor jugador.