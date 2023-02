Otro fenómeno del fútbol llegaría a la Kings League: “Estaba hablando con Piqué y me encanta el proyecto”

La Kings League ha sonado fuerte en el último tiempo debido a los múltiples famosos que están al frente del proyecto como Gerard Piqué, Ibai Llanos, Kun Agüero, Rivers, etc. Sin embargo, sigue creciendo a grandes pasos y ahora uno de los mejores delanteros de la historia manifestó que tuvo diálogo con Piqué.

Se trata de Ronaldo Di Nazario, el 9 de Brasil campeón del mundo en su momento. El atacante y actual dueño de Cruzeiro y Real Valladolid contó el acercamiento con Gerard Piqué, presidente de la Kings League. “Tengo muy liado el tiempo pero he estado hablando con Piqué de la posibilidad de hacer un equipo pero me encuentro ahora mismo con Cruzeiro y Valladolid muy liado. Pero me encanta el proyecto”.

/FUTURO 🇧🇷/@Ronaldo asegura haber hablado con @3gerardpique sobre la posibilidad de ser presidente de un club de la #KingsLeague. pic.twitter.com/Rn6m0J0vB1 — Kings League Stats (@KingsLeaguestat) February 8, 2023

Estas declaraciones las hizo en Twich donde hace transmisiones en vivo de vez en cuando. Sin embargo no descartó la posibilidad de hacer algo a futuro con la Kings League.

En la Kings League ya han jugado estrellas del fútbol mundial como es el caso de Javier Saviola y Sergio “Kun” Agüero que reforzaron a Kunisports, Javier “Chicharito” Hernández en Porcinos FC y otros más.