¡Atención! Ya habría fecha para el inicio de Eliminatorias para este 2023 y Ecuador aún no cuenta con DT

Los seleccionados de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) ya tendrían fecha para iniciar su camino para la próxima cita mundialista. Cabe recordar que de momento Ecuador iniciaría con -3 puntos para las Eliminatorias debido a la sanción del TAS a la FEF por el caso Byron Castillo.

El periodista deportivo Gastón Edul, dio a conocer que las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 iniciaría el próximo mes de septiembre del presente año. De esta manera, los distintos seleccionados comienzan a prepararse para los amistosos FIFA de marzo y junio.

Las Eliminatorias de Sudamérica para la Copa del Mundo 2026 va a arrancar en septiembre. — Gastón Edul (@gastonedul) February 8, 2023

Por ahora, el combinado Tricolor no cuenta con estratega y se rumora que los que están cerca de llegar son Ricardo Gareca y Sebastián Beccacece. Sin embargo, la FEF no ha logrado concretar ya que la primera opción es el ‘Tigre’ pero aún no se ha acordado el tema económico puesto que pide una suma de USD 3.7 millones al años. Por esta razón, el plan B sería Beccacece que pide USD 1.5 millones pero que por ahora no se ha podido afirmar quién será el DT.

Ambos, adicional habrían pedido que su equipo maneje el trabajo de formativas del club. Un tema que también estaría por resolver. Sin embargo, el principal problema sería el económico ya que se debe aún a Gustavo Alfaro.