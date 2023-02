“Tú eres grandote pero no me asustas”, Presidente de Mushuc Runa a Aquiles Álvarez, Alcalde electo de Guayaquil

Durante la presentación de la plantilla y de la nueva indumentaria de Mushuc Runa, donde el cuadro del “Ponchito” enfrentaba a Barcelona SC, Luis Alfonso Chango recordó un encontrón verbal con Aquiles Álvarez, Alcalde electo de Guayaquil y quien en ese entonces era vicepresidente torero.

“Hasta me acuerdo con el señor Aquiles (Álvarez), felicitaciones de paso ya eres Alcalde de Guayaquil, nos fuimos de palabra. Cuando dije tú eres grandote pero no me asustas, donde quiera y cuando quiera te asomas”, declaró Luis Alfonso Chango recordando aquella pelea verbal en un partido entre Barcelona SC vs Mushuc Runa por Liga Pro.

🟢 Luis Alfonso Chango felicitó al alcalde electo de Guayaquil, Aquiles Álvarez y le dedicó unas palabras:



💬 "Una vez nos fuimos de palabras, le dije tú eres grandote pero no me asustas, donde quieras y cuando quieras te asomas"



En el evento de Mushuc Runa se pudo observar a Miguel Ángel Loor, presidente de Liga Pro y a Alfaro Moreno, presidente de Barcelona SC. Ambos vistieron el ‘ponchito’ tradicional de Mushc Runa en una foto que será recordado por todos. Esto sucedió antes del compromiso amistoso.

📷QUÉ FOTO. 😍🤩



Alfaro Moreno y Miguel Ángel Loor se pusieron el Ponchito y en Echaleche...



Asimismo, Alfaro Moreno y Luis Alfonso Chango intercambiaron camisetas debido a la buena relación que existe entre clubes. Cabe recordar que el cuadro ambateño construirá un nuevo estadio con proyección a 3 años donde contará con un gradería para 32 mil personas.