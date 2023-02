Ricardo Gareca elogia a Ecuador en Qatar 2022 y afirma que hay “interés de ambas partes” para ser DT de la Tri

El estratega argentino Ricardo Gareca ha sido vinculado con la Selección de Ecuador para dirigir en reemplazo de Gustavo Alfaro quien tuvo su último partido ante Senegal en Qatar 2022. El “Tigre” afirma que hay interés con la FEF y que restan detalles para cerrar y oficializar el trato.

“He notado buena intención de parte de ellos. El interés de ellos en contratarme y el interés mío por asumir una selección tan importante como Ecuador. Hay interés de ambas partes”, confesó el ‘Tigre’ en diálogo con Gustavo Cherquis, periodista argentino.

Además, se refirió a su ex selección, la de Perú donde estuvo durante varios años: “Para convencer a alguien a quedarse, no es solo cuestión económica. Se necesita proyectos y de muchas más cosas que hacen un proyecto. Al final no hubo puntos en común. Eso hizo que no diera para que continuemos”.

Para Ricardo Gareca el Mundial de Qatar 2022 para Ecuador dejó buenas sensaciones: “Vi una selección y un trabajo de Gustavo Alfaro muy buen. Muy difícil enfrentar a Ecuador. Nos dejó una sensación muy buena a todos. De las selecciones latinoamericanas que me gustaron obviamente Argentina por salir campeón y Ecuador”.