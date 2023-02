Moisés Caicedo protagonista en un reclamo en el Arsenal que se hizo viral en redes sociales

Edu, Jorginho y Moisés Caicedo Edu, Jorginho y Moisés Caicedo

Moisés Caicedo volvió a los entrenamientos del Brighton comandado por el entrenador Roberto De Zerbi. El ecuatoriano deberá ganarse otra vez el puesto tras no entrenar por algunos días con permiso del club. Caicedo fue de uno de los nombres más sonados en el mercado invernal, sin embargo el Arsenal se quedó con las ganas de fichar al ecuatoriano.

Esta situación molestó a los aficionados del Brighton porque el jugador quiso irse, sin embargo no fueron los únicos. La afición del Arsenal se enojó aún más por el fichaje de Jorginho y no del ecuatoriano y su indignación se hizo viral con el HT #EduOut donde pedían la salida del Director Deportivo, el brasileño Edu, a quien acusaban de no ofertar un poco más para hacerse de la contratación de Caicedo. Así lo publicó el medio inglés Daily Mail.

Vlahovic ❌

Bruno Guimares ❌

Raphina ❌

Lisandro Martinez ❌

Douglas Luiz ❌

Mudryk ❌

Felix ❌

Caicedo ❌#EduOut pic.twitter.com/cdpVwrmkqb — Martin (@AFCMartin7) January 31, 2023

Los fanáticos del Arsenal han inundado las redes sociales para criticar al brasileño Edu por no gastar dinero en Caicedo y, en cambio, fichar a Jorginho, a pesar de que están en medio de una pelea por el título de la Premier League.

Un fan publicó: “Edu necesita ir tras esto. No puede traer buenos jugadores. Nuestros mejores fichajes son los ex jugadores de Mikel a los que entrenó. Además de la juventud que desarrolló. ¿Por qué aún no se renuevan los contratos?” Esto debido a que no se ha logrado renovar a William Salibá y a Bukayo Saka.