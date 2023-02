Inteligencia Artificial muestra cómo lucirían Messi, Mbappé, Cristiano y más jugadores como “estrellas de rock”

La inteligencia artificial está de moda en los últimos meses y se ha utilizado para que muchos famosos comiencen a simular sus imágenes y los resultados han sido impactantes. Este es el caso en el mundo del fútbol donde han realizado una simulación de los futbolistas más famosos del momento en una versión de “estrellas del rock”.

El artista Paul Parsons, que había utilizado la Inteligencia Artificial para envejecer a los futbolistas a través de sus rasgos faciales, ahora practicó convirtiéndoles en “rockstars” y los resultados fueron increíbles.

Trend de Inteligencia Artificial - Lensa

El generador de inteligencia artificial para que las personas puedan ver sus propios resultados es Lensa, una aplicación de edición de fotos que convierte las selfies en lo que llama “avatares mágicos”. También existe Midjourney, disponible para usar de forma gratuita en el sitio web. A continuación, el resultado de AI con la vejez de jugadores.

12.- Robert Lewandowski

El actual delantero y goleador del FC Barcelona, es uno de los ‘killers’ mejor cotizados de los últimos años. Rompió todo récord con el Bayern Múnich y recién jugó el Mundial de Qatar 2022 donde pudo inaugurarse en las redes con su selección, Polonia, en una Copa del Mundo.

Robert Lewandowski en su versión rockstar

11.- Karim Benzema

El delantero del Real Madrid y actual Balón de Oro. No pudo actuar en la Copa del Mundo de Qatar 2022 por una lesión. Sin embargo, su calidad y categoría para definir ha hecho que sea de los delanteros más cotizados del mundo.

Karim Benzema en su versión rockstar

10.- Sadio Mané

El delantero del Bayern Múnich no pudo actuar en el Mundial de Qatar 2022 por lesión. El delantero africano es de los más letales aunque en el conjunto alemán no ha logrado ser el influyente que era en el Liverpool de Jürgen Klöpp.

Sadio Mané n su versión rockstar

9.- Harry Kane

El delantero del Tottenham es uno de los delanteros más apetecidos del fútbol mundial. Con un gran momento en Qatar 2022 con Inglaterra, se ha consolidado en el equipo de los ‘Spurs’ con quien ha sido goleador en los últimos años.

Harry Kane en su versión rockstar

8.- Luka Modric

El centrocampista del Real Madrid llegó procedente del Tottenham. Ha sido uno de los jugadores que más ha aportado al cuadro merengue para conquistar las últimas Champions League. Además, es el máximo exponente de Croacia, seleccionado con el que quedó tercer en Qatar 2022.

Luka Modric en su versión rockstar

7.- Mohamed Salah

El delantero del Liverpool fue goleador de la temporada 2021 en la English Premier League. No participó del Mundial debido a que Egypto no se clasificó. En la actualidad no atraviesa un buen momento con el Liverpool pero fue finalista el año pasado de la Champions League ante el Real Madrid.

Mohamed Salah en su versión rockstar

6.- Neymar

El 10 de Brasil y del París Saint Germain es de los más técnicos de la actualidad. Neymar brilló en el Santos y en el FC Barcelona, sin embargo fue de los mejores jugadores de la Selección de Brasil en el Mundial de Qatar 2022.

Neymar en su versión rockstar

5.- Zlatan Ibrahimovic

El delantero del AC Milán está llegando a la última parte de su carrera. Sin embargo, vistió la camiseta del PSG, Barcelona, Manchester United como parte de su historial. El sueco fue de los mejores en su puesto en los últimos años.

Zlatan Ibrahimovic en su versión rockstar

4.- Erling Haaland

El delantero del Manchester City está haciendo historia en el conjunto de Pep Guardiola. En la actualidad es el acatante con más goles en las principales ligas de Europa. Sorprendentemente lleva 25 goles en 19 partidos jugados.

Erling Haaland en su versión rockstar

3.- Kylian Mbappé

El goleador de la Copa del Mundo 2022 con 8 tantos es de los mejores jugadores de la actualidad. El 7 del PSG es de los más caros en la actualidad y fue campeón del mundo con Francia en 2018.

Kylian Mbappé en su versión rockstar

2.- Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo es actualmente el jugador que más gana a nivel mundial tras fichar por el Al Nassr de Arabia Saudita. Sin duda alguna que CR7 ha sido de los mejores jugadores en los últimos años después de haberlo ganado todo con el Real Madrid.

Cristiano Ronaldo en su versión rockstar

1.- Lionel Messi

El mejor jugador del Mundial de Qatar 2022 con el campeón Argentina. Lionel Messi, al igual que CR7, son los dos jugadores que han brillado en la última década