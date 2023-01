Novak Djokovic y su fanatismo por Lionel Messi

Novak Djokovic sigue haciendo historia en el tenis. A lo largo de su carrera, se ha convertido en uno de los mejores en su disciplina y quedó comprobado hace algunos días, tras conquistar el Abierto de Australia.

Hace un año, el serbio fue deportado del torneo, luego de no quererse vacunar contra el COVID-19, pero esta temporada las cosas cambiaron y se proclamó el rey.

Djokovic alcanza 22 títulos de Grand Slam

En la Final, Novak superó a Stéfanos Tsitsipas y se adjudicó el título número 22 de Grand Slam, alcanzando así la marca impuesta por Rafael Nadal.

Esta alegría es única para Novak, ya que se mantiene peleando con el español, aunque ya son dos hombres que pasarán a la historia del tenis, al ser los más ganadores de esta disciplina.

“Un enorme orgullo y satisfacción. Cuando he ido a mi box, he colapsado emocionalmente, me he hecho añicos especialmente con mi madre y mi hermano, cuando les he dado un abrazo. Hasta ese momento no me permitía distraerme con cosas de fuera de la pista, con lidiar con mi lesión, cosas extradeportivas que pudieran perturbar mi concentración en el juego”, relató en conferencia de prensa.

Fan de Messi y Argentina

Algo que pocos conocen del serbio es su fanatismo por Lionel Messi, así como por la Selección de Argentina.

Hace algunas semanas, Novak fue protagonista en redes sociales, al imitar al astro argentino y decir la frase que se volvió viral en el Mundial: “¿Qué miras, bobo?”, replicó el tenista.

Sin embargo, ya más relajado, Djokovic confesó que durante la Copa del Mundo de Qatar fue un seguidor más de la Albiceleste, al grado de aprenderse la canción que fue un himno para el equipo sudamericano.

EL CAMPEÓN, AL RITMO DEL CAMPEÓN: tras ganar el #AustralianOpen, Novak Djokovic cantó “MUCHACHOS” de la mano de @ESPNtenis. ¡El video del año! pic.twitter.com/B2g9QJffTN — SportsCenter (@SC_ESPN) January 30, 2023

No cabe duda que el serbio es uno de los mejores atletas de la historia, por ello sus 22 títulos de Grand Slam que lo consolidan en la cima.