Todo listo para el inicio de la Liga Pro 2023 ¿Cuándo se jugarán los clásicos del fútbol ecuatoriano?

FBL-LIGAPRO-BARCELONA-LIGA Jonathan Perlaza vs Michael Hoyos en la LigaPro Betcris. Foto: César Muñoz/API (César Muñoz/API)

La administración de Miguel Ángel Loor en Liga Pro dio a conocer el fixture del fútbol ecuatoriano que iniciará el viernes 24 de febrero con el encuentro entre Deportivo Cuenca vs Liga de Quito a las 19h00. En la fecha 1 volverá un clásico del fútbol capitalino con muchos años de historia como Aucas vs El Nacional.

Todos los clubes se han reforzado pensando en lo que será el Campeonato Nacional 2023, después de que Sociedad Deportiva Aucas diera la sorpresa en el 2022 con su primer campeonato. Las primeras fechas se disputarán de la siguiente manera:

Los principales partidos de Liga Pro

En la Fecha 2 ya se podrá vivir el “Superclásico Capitalino” con el Liga de Quito vs Aucas, un partido que siempre llama la atención de todos al igual que LDU vs El Nacional que se jugará en la Jornada 3. En la Fecha 6 se disputará el partido con más hinchadas del país como Liga de Quito vs Barcelona y el Clásico del Astillero se disputará en la Fecha 13.

Algunos partidos destacados de @LigaProEC para este 2023 pic.twitter.com/DxsMGDGi7W — Christian Escobar (@ChrisEscobarOK) January 25, 2023

Fecha 1 de Liga Pro

Viernes 24 de febrero

19:00 | Deportivo Cuenca vs Liga de Quito

Sábado 25 de febrero

14:00 | Independiente del Valle vs Mushuc Runa

16:30 | Guayaquil City vs Cumbayá

19:00 | Gualaceo vs Barcelona SC

Domingo 26 de febrero

14:00 | Técnico Universitario vs Universidad Católica

16:30 | Aucas vs El Nacional

19:00 | Emelec vs Libertad

Lunes 27 de febrero

19:00 | Delfín svs Orense