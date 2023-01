¿Quién es la esposa de Dani Alves? “He perdido los dos pilares de mi vida”, dijo tras la detención del futbolista acusado de violación

El futbolista brasileño Dani Alves se encuentra detenido en España, se conoce que comparte celda con otro recluso en el módulo al que son destinados la mayoría de agresores sexuales. Esto tras ser acusado de violar a una joven en un baño de una discoteca la noche del pasado 30 de diciembre.

Un escándalo y dolor inevitable para su familia, sobretodo, su esposa Joana Sanz, quien está pasando uno de los peores momentos por la situación de Alves y la dolorosa pérdida de su madre que falleció la semana pasada.

“He perdido los dos únicos pilares de mi vida”, publicó en sus redes sociales.

“Pido por favor a los medios de comunicación que están fuera de mi casa que respeten mi privacidad en este momento (...) Mi madre ha fallecido hace una semana. Apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido”, indicó.

Mensaje de la esposa de Dani Alves

Joana Sanz es una modelo de 29 años originaria de Tenerife, Islas Canarias, España. De acuerdo a su página web comenzó en el mundo de la moda tras participar con 17 años en el concurso Supermodel of The World.

Desde ese momento, su carrera como modelo empezó, ha protagonizando campañas como Jimmy Choo, L’Oréal hair, Philip Plein sunglasses, Yamamay, Ermanno Scervino, Sony Xperia, Samsung camera, entre otros.

Actualmente desfila internacionalmente para marcas como Calzedonia, Etam, Lanvin, Reem Acra, Zuhair Murad Haute Couture, Ralph & Russo Haute Couture.

También ha sido protagonista de diversas editoriales como Elle, Icon, Woman, Mujer Hoy, Yodona, GQ, Vogue Arabia special Haute Couture, Hola Fashion, entre otras.

Ganó el premio como Modelo Revelación de la 62º edición de la Fashion Week Madrid.

La modelo canaria se casó en secreto con el futbolista en Formentera en el año 2017, luego de conocerse en 2016 cuando él jugaba en el Camp Nou.