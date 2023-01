¡La Tri Sub 20 con dudas en su juego! ¿A qué juega el equipo de Jimmy Bran? Aun análisis al estilo de juego de la Tri

Jimmy Bran con la Selección Sub 20 Jimmy Bran con la Selección Sub 20

La Selección de Ecuador de Jimmy Bran está participando del Sudamericano de Colombia como clasificatorio al Mundial Sub 20 de Indonesia. La Tricolor no ha podido mostrar superioridad en el juego en sus dos partidos y comienzan a aparecer dudas sobre el rendimiento del equipo, más allá de los resultados.

Si bien es cierto, La Tri está invicta en el Sudamericano Sub 20 de Colombia lo cual es positivo para las aspiraciones en dicho torneo, sin embargo se ha cuestionado el rendimiento de Ecuador que no ha logrado imponer su juego en el campo y su DT. Jimmy Bran no termina de acoplar las piezas o así se puede deducir basándose en ciertas decisiones que ha tomado y acá analizamos punto por punto.

😎 ¡El campeón se hace sentir!



Gol, triunfo ante Bolivia y liderato del grupo B del @CONMEBOL Sub 20.

Inconsistencias en su discurso

Para el partido ante Chile, la Tri tuvo a los siguientes jugadores: Napa, Herrera, Córdova, Mina, Enrique; Zambrano, Castillo, Klinger, González, Minda y Cuero. Sin duda alguna que en este once la principal ausencia fue la de Patrikson Delgado que viene del Ajax de Holanda, sin embargo para Jimmy Bran “el jugador no venía con ritmo”. En este partido la Tri mereció perder pero logró rescatar un punto.

Sin embargo, para el segundo partido ante Bolivia, Jimmy Bran corrige y pone a Delgado quien fue d elos mejores de Ecuador. Además, jugó Mercado en reemplazo de Castillo que también hizo un buen partido. En este sentido, se vio la diferencia de Ecuador con un Patrikson Delgado en cancha pese a que “no tenía ritmo”. Sin embargo, el estratega ecuatoriano improvisa y se vuelve a equivocar poniéndolo a Sebastián González como extremo, una posición donde nunca antes jugó. El volante siempre, con Liga de Quito, ha jugado en el mediocampo.

Para verlo una y otra vez



¿Cuántos goles hará Justin en la @CONMEBOL Sub 20?

¿A qué juega Ecuador?

El fútbol es un deporte colectivo que requiere planificación, determinación y estilo. Se puede jugar bien siendo ofensivo o defensivo, teniendo posesión o a la contra. Sin embargo, al ver a este combinado Sub 20 no se interpreta un estilo de juego. Ecuador de momento no ha perdido gracias a lo individual y a los chispazos de Justin Cuero y Garis Mina.

Inconexo en el medio campo, poca creatividad y poca posesión es el rostro de la Tricolor. ¡Y claro! como tener esos aditamentos si Sebastián González, el creativo de esta Tricolor, es sujeto a improvisación al ponerlo como extremo donde está limitado por su posición junto a la raya. Aún da la sensación de que algo falta en este equipo, pero todo depende del cuerpo técnico.

No todo está perdido, se puede mejorar

La buena noticia es que difícilmente se pueda jugar peor, así le pasó a la Sub 20 campeona del Sudamericano 2019 que casi se queda fuera en la fase de grupos y después fue campeón. Por eso, aún se puede corregir por parte de Jimmy Bran.

Además, a muchos de estos jugadores se los ha visto en rendimiento preponderantes en sus clubes de Serie A como es el caso de Óscar Zambrano, Alan Mina, Sebastián González y el mismo Patrikson Delgado. Evidentemente el peso del último campeonato es un aditamento importante pero se confía en que se puede jugar mejor. Se espera una reacción del cuerpo técnico y del equipo, para soñar con el Mundial de Indonesia Sub 20.

Muchos critican el rendimiento de la Tri

Algo de iniciáticas personales, muy poco en ofertas colectivas, tratan de tener balón pero no hay mucha elaboración o aproximación efectiva ofensiva, la sub 20 de Ecuador hasta ahora sin mostrar diferencias importantes…veamos si mantiene tendencia d mejorar el 2T — Diego Arcos S. (@DiegoArcos14) January 22, 2023

No alcanza Ecuador, no existe forma, no existe funcionamiento, dependemos de lo individual y no termina siendo suficiente. La Mini Tri no pasa del 0-0 ante Bolivia en el primer tiempo. Otra vez, Jimmy Bran falla desde el plan de partido. pic.twitter.com/7bLHUsbOQf — Kevin Verdezoto (@KVerdezoto17) January 22, 2023

FT | ECUADOR 1 : 0 BOLIVIA



Primera victoria de la Tri en el Sudamericano.

Las individualidades nos lavan la cara.

Gol de pelota parada, bien Mina anticipando.

Sosa tiene todo para ser titular.

Bran, por ahora, lejos de dar la talla.

Victoria pírrica de Ecuador 🇪🇨, pero valiosa en la tabla. Napa volvió a ser figura.



Se mejoró con respecto al debut, pero otra vez se vio un equipo en el que el talento está atado por una evidente falta de funcionamiento.



Ahora a descansar en la F3 y corregir muchísimo.

Otro primer tiempo discreto de Ecuador, donde no hay idea de juego y que no aparece creación. Los problemas defensivos del primer juego vuelven aparecer. González no se siente cómodo pegado a la banda, y peor por derecha.Punto para resaltar tenemos un muy buen arquero GILMAR NAPA pic.twitter.com/RxLLNFyd8m — Johanna Calderón (@johacalderon11) January 22, 2023