Djokovic pasa a ‘cuartos’ en el Abierto de Australia; “No había pensado en el título hasta hoy”

El serbio Novak Djokovic (4) admitió en la rueda de prensa posterior a su aplastante victoria sobre el local Alex De Miñaur (22) en los octavos de final del Abierto de Australia que no había pensado en el título hasta esta misma noche (23 de enero de 2023).

Novak Djokovic y un mensaje para los que no creen en su lesión. pic.twitter.com/TPU9xFs2PR — Set Tenis (@settenisok) January 23, 2023

”Hace una semana no había pensado en el título, tan sólo en llegar en buenas condiciones para el partido siguiente. Esta noche me he notado positivo al respecto”, agregó, después de igualar a los australianos Jack Crawford y Adrian Quist con 13 participaciones en los cuartos de final del Grand Slam australiano.

”Ha sido el mejor partido de la temporada. Estoy muy contento de manejar esta situación así, teniendo en cuenta que los partidos se complican cada vez más. Mi cuerpo ha respondido y me he movido muy bien”, comentó Djokovic, que se quejó en repetidas ocasiones y solicitó asistencia médica para tratar sus problemas en el muslo izquierdo durante sus dos anteriores partidos.

"El tenis no era nuestro deporte en la familia. Me enamoré de él por accidente. Construyeron 3 canchas frente al restaurante de mi familia. Empecé a ver tenis en la televisión y le pedí a mis padres que me trajeran una raqueta. Así es como empezó todo. "



- Novak Djokovic ♥️ pic.twitter.com/Wd7HdV0loj — Jorge Ivanhoe Garcia (@jorgeivan995) January 21, 2023

”Ser el único jugador superviviente en el cuadro con títulos Grand Slam me halaga, pero no cambia nada. Tsitsipas, por ejemplo, es el que más experiencia tiene de todos ellos y parece que está listo. Cada vez está más cerca”, aseguró sobre el griego, con el que no se encontraría hasta la final.

Djokovic se medirá en cuartos al ruso Andrei Rublev, quinto cabeza de serie, y el ganador jugará en semifinales con el vencedor del choque entre los estadounidenses Tommy Paul y Ben Shelton.

¿Recuerdas cómo disfrutabas, insultabas y te reías cuando a Novak Djokovic no le dejaban entrar en Australia por no inocularse un medicamento experimental que tú te inoculaste?

Hoy él vuelve a Australia igual de sano.



¡Felicidades Novak! pic.twitter.com/ZfAzzZ37S2 — Virgineke (@VirginiaSanroma) January 23, 2023

Por el otro lado del cuadro, Tsitsipas, tercer favorito, jugará contra el checo Jiri Lehecka. De ahí saldrá un semifinalista que se las verá con quien gane en el partido entre el ruso Karen Khachanov y el estadounidense Sebastian Korda.