¿Y Patrikson Delgado? Ecuador se salvó ante Chile en un debut que deja dudas

El seleccionado de Ecuador, vigente campeón, salvó este viernes un empate 1-1 ante Chile en su primera salida en el Grupo B del Sudamericano que se disputa en Colombia. Este torneo significa la defensa del trono para Ecuador que deberá clasificar entre los cuatro equipos al Mundial Sub 20 a disputarse en mayo en Indonesia.

La novedad de la noche fue la ausencia de Patrikson Delgado quien no vio minutos en el partido. El jugador del Ajax de Holanda no actuó y se desconoce la razón por la que Jimmy Bran no lo tomó en cuenta debido a: “El jugador no llegó con muchos minutos del Ajax y no queremos exponer al jugador. La confianza siempre está para él”, dijo Bran.

[ Hora, fecha, canales y rivales de los partidos de Ecuador para el Sudamericano Sub 20 ]

Con un primer tiempo de llorar, con demasiadas imprecisiones, con un gol no pitado en favor de Chile y con dominio del rival el panorama para Ecuador era oscuro. La Roja se puso en ventaja con un tanto del delantero Vicente Conelli, quien capitalizó a los 25 minutos un preciso pase de su compañero Darío Osorio. Todo esto tras un horror defensivo. Sin embargo, a los 33 una individualidad de Justin Cuero le daba un respiro de tranquilidad a Jimmy Bran.

Conelli fue una pesadilla para la zaga ecuatoriana e incluso el árbitro Carlos Ortega le anuló un gol que, si existiese VAR, le daban el tanto a Chile. El delantero tuvo al menos tres ocasiones a su favor. Ecuador no jugaba a nada en los primeros 45 minutos.

Sin embargo, la segunda etapa fue otra historia. Parecía otro equipo. Al fin apareció Alan Mina, Sebastián González, Justin Cuero y el delantero Medina que ingresó al cambio. Pese a eso, no se movió el marcador que terminó 1-1.

Otros resultados y próxima fecha

A primera hora la selección de Bolivia sorprendió a la de Venezuela con una victoria por 1-0 en el debut del Grupo B del Sudamericano. Fernando Nava fue el encargado de hacer el gol que destrabó el partido jugado en el estadio Deportivo Cali.

Para la segunda jornada, Ecuador deberá medirse a Bolivia que sumó de a tres. Venezuela descansará y Chile jugará ante Uruguay que descansó en la primera fecha. Ahora la tabla de posiciones la domina Bolivia con tres puntos seguida de Chile y Ecuador con un punto cada una. Venezuela, que ya disputó un partido, y Uruguay, que no ha jugado, están sin puntos.