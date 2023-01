¡Se lo sintió incómodo! Piqué desvela cuál es su canción favorita de Bizarrap

La famosa cantante colombiana Shakira lanzó el tema del momento con su nueva canción junto a Bizarrap. En más de tres minutos, sepultó al exfutbolista español con su tiradera. Como era de esperarse, todos esperaban una reacción de Gerard Piqué en la transmisión de la Kings League donde estaban Ibai Llanos, Kun Agüero, Rivers, etc.

En la transmisión Afters Kings por la plataforma de Twich, torneo donde es presidente Gerard Piqué, no pudo frenar el buylling de sus compañeros. Ibai Llanos, Sergio Agüero, Iker Casillas, DjMariio y otros participantes no pudieron evitar molestarle en cada oportunidad al exdefensor español que en inicio se lo tomó a chiste. Entre ellos, Sergio “Kun” Agüero que había viajado a Barcelona para jugar con su club, Kunisports.

Allí se le preguntó en tono de broma a Gerard Piqué sobre su canción favorita de Bizarrap. DjMariio, el presidente del Ultimate Móstoles, le preguntó al catalán: “¿Cuál es tu sesión favorita de Bizarrap?”. El ex jugador respondió rápidamente: “Te lo diría pero es que no sé los números, pero la más reciente. La más reciente qué es, la de Quevedo, no?”. Para dejar por zanjado el tema, el ex central afirmó: “¿Esa de ‘Quédate’, no? Esa”.

La Kings League, uno de los eventos más famosos del momento en internet, no deja de dar de qué hablar. Piqué, el presidente de la competición, no se pierde ninguno de los directos que hacen a través de Twitch. Como era de esperar, los ‘streamers’ buscan ‘salseo’ para que haya un mayor número de espectadores.