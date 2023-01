¿Gareca a la Tri? Lo que cobraba el Tigre dirigiendo a Perú

En junio del 2023 arrancaría el proceso de Eliminatorias para el Mundial de Canadá-Estados Unidos – México 2026. Es decir, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) tiene menos de 5 meses para poder escoger al reemplazo de Gustavo Alfaro.

[ ¡Dirigirá en Europa! Se da a conocer al primer entrenador descartado para la Tricolor ]

En primera instancia se contemplaba a Miguel Ángel Ramírez por su exitoso paso en el Independiente del Valle. Sin embargo, el español de 38 años firmó este lunes su incorporación en el Real Sporting de Gijón.

Gareca Exdirector técnico de Perú (Stuart Franklin - FIFA/FIFA via Getty Images)

Bajo esta nueva sorpresa, los reflectores apuntan al experimentado director técnico Ricardo Gareca. El argentino de 64 años pinta como el favorito por su reciente trabajo con el combinado peruano.

Con la bicolor consiguió medalla de bronce en la Copa América 2015, cuartos de final de la Copa América Centenario, clasificación al Mundial 2018, medalla subcampeón Brasil 2019 y cuarto lugar Copa América 2021.

Ricardo Gareca El argentino se perfila para dirigir para la Tri. (Maja Hitij - FIFA/FIFA via Getty Images)

Salario

Según reseña el medio digital Gestión, el sueldo del Tigre era poco más de 308 mil dólares mensuales. Es decir, al año acumulaba el monto de 3 millones 700 mil dólares.

En comparación al último monto que cobraba el Lechuga (1′735.102 incluido cuerpo técnico), se presumiría que la FEF no tiene el poder económico para sostener un posible contrato del Flaco.

¿Qué ha dicho el exVélez?

En una reciente entrevista, el argentino indicó: “Yo estoy para cualquier desafío, y no lo digo por pedantería: me preparé para todo esto, tengo 64 años y me ha pasado de todo. He dirigido desde Nacional B (tercera división en Argentina), me ha ido bien, mal, y estoy preparado para cualquier desafío que se presente”.

“No tengo miedo alguno. Si se llega a presentar una oportunidad, estoy totalmente preparado (…) Se ha hablado mucho de la parte económica, y eso es una estupidez. Si me hablas de Argentina o de ligas importantes, tengo los pies sobre la tierra y me pongo a trabajar”, finalizó para Urbana Play.