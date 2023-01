Emotiva carta de Gustavo Alfaro a Ecuador: “Llegó el momento de despedirme, me hubiese gustado hacerlo de otra manera”

Como ya es de conocimiento público, Gustavo Alfaro dejó de ser el entrenador de la Selección Ecuatoriana tras 814 días como DT de la Tri desde su presentación oficial el 7 de septiembre del 2020. La razón, pues no hubo acuerdo con la FEF para su continuidad.

El partido ante Senegal el pasado 29 de noviembre del 2022 fue el último de Alfaro como DT de la Tricolor, antes eso y la definitiva no continuidad mencionó: “Gracias Ecuador por todo. Hasta siempre, los voy a extrañar, los quiero mucho. Parte de mi corazón se quedará en Ecuador con los jugadores y con la gente”. Así publicaba Alfaro en su red social de Instagram.

“Qué hermoso fue trabajar con ustedes. Me sentí protegido, querido y respetado. Sacaron mi mejor versión. No hay lugar donde vaya en el que no me hablen bien de Ecuador. Lograron algo que en fútbol es muy difícil: identificación”, señaló en su emotiva carta publicada en Instagram donde se refirió mayoritariamente a los jugadores con quien alcanzó el objetivo de disputar el Mundial de Qatar 2022.