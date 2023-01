Pep Guardiola resigna la Premier League y le deja la vía libre al Arsenal: “No podemos ganar”

Pep Guardiola sorprendió a todos con sus declaraciones tras la derrota 2-1 del Manchester City en el derbi frente al United mencionando que la carrera por el título era imposible dándole vía libre al Arsenal que no gana desde 2003/2004 con aquel invicto por lo que se denominó “Los invencibles”.

El conjunto de Pep Guardiola iba ganando con gol de Grealish pero en cuestión de cuatro minutos Bruno Fernandes y Marcus Rashford le dieron la vuelta al marcador en favor del Manchester United que anda imparable. Sin embargo, esta victoria da la oportunidad al Arsenal, que si gana al Tottenham el domingo, se pondría a 8 puntos de distancia.

“No me preocupo por la Premier League y la Carabao Cup. No podemos ganar. Ganamos mucho, por lo que no es un problema”, aseveró Guardiola en el post partido, donde se quejó también del tanto dado a Bruno Fernandes a pesar del posible fuera de juego de Rashford. “Si intervino y distrajo a nuestro portero o centrales no lo sé. La regla es la regla”, señaló.

Está claro que el objetivo principal en este punto es la Champions League para Pep Guardiola que deberá enfrentar por Octavos de Final el 22 de febrero ante el Leipzig de Alemania.

Guardiola alcanzó los 500 partidos

Tras su debut, en la temporada 2008/09 al mando de Barcelona, han pasado una gran cantidad de títulos de todos los estilos. Luego pasó por Bayern Munich hasta su llegada al Manchester City donde está en la actualidad. Sin duda alguna que es uno de los mejores estrategas de la actualidad.

Entre La Liga, Bundesliga y Premier League, fueron 379 triunfos en 499 partidos, lo que representa un 76 por ciento de efectividad en su trayectoria. Increíble sin duda.