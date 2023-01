“Enano hormonado”, “rata de cloaca”: Filtran fuertes mensajes de exdirigentes del Barcelona contra Messi

Un escándalo total se vive en España, luego de que un medio de comunicación filtrara mensajes de exdirectores del Barcelona contra Lionel Messi, cuando el argentino dejó el club en agosto de 2021. todo esto en medio de la investigación por la filtración del millonario contrato del astro.

El medio español El Periódico dio a conocer un correo detectado por los investigadores, que reveló que el 22 de marzo de 2020, Román Gómez Ponti, exjefe de la asesoría jurídica del Barcelona, envió un correo a Josep María Bartomeu, ex presidente Culé, proponiendo desvincular futbolistas y alentar contra el prestigio de estos.

El mail

“Barto, de verdad, no se puede ser tan buena persona con esta rata de cloaca. El club le ha dado todo y él se ha dedicado a marcar una dictadura de fichajes, traspasos, renovaciones, patros (patrocinadores) solo para él, etc. Yo no podré hacerlo nunca pero a las cifras de su contrato habría que sumar Pinto, la renovación de Suárez, y la de Jordi Alba, o la comisión de renovación de Fati (Rodrigo Messi, agente? Pero si no sabe ni leer y encima llevaba de socio a un traficante de drogas). Y sobre todo el cúmulo de chantajes y desplantes que el club y los que trabajamos hemos sufrido de esta enano hormonado que le debe al Barça la vida... ah! Pero cuando vienen mal dadas (pandemia) recibes el mítico whatsapp: “presi, bájales el sueldo a los demás, pero a mí y a Luis no nos toques”. Ojalá marche entre la indiferencia de la gente, que es lo peor que le puede pasar (un pesetero más)”.

“Sí”, asiente Grau. Bartomeu se extiende un poco más: “Estoy de acuerdo en muchas cosas, pero primero el Barça y hace daño a la imagen del club este tipo de artículos”.

Los fuertes términos con los que se refirieron al argentino se repitieron una vez que se dio a conocer que Messi tomaría acciones legales.

“Barto, reitero, si me presentan la querella, yo explicaré cosas. Y la única cosa buena fue que ellos cobraron comisión por no hacer nada, aprovechando que el enano hormonado le hacía las alineaciones al entrenador”, escribió Gomez Ponti.

El ex jefe de la asesoría jurídica del Barcelona también apuntó a Gerard Piqué, calificándolo como “ejemplo de hijo de la p… sin ningún escrúpulo”.