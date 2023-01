EXCLUSIVA | Semifinalista del Mundial podría dirigir a la Selección de Ecuador tras la salida de Gustavo Alfaro

Alfaro no va más en Ecuador Alfaro no va más en Ecuador

Tras la eliminación de Ecuador del Mundial de Qatar, Gustavo Alfaro indicó que su decisión de irse o quedarse dirigiendo a la ‘Tri’, era incierta. Hace minutos, se conoció que no se llegó a un acuerdo con la FEF y que ya se empezaría con la búsqueda del nuevo DT.

El periodista César Luis Merlo, desde Argentina, publicó en sus redes sociales de que no hubo acuerdo con la Federación Ecuatoriana de Fútbol para su continuidad y no va más como DT de Ecuador. Esta noticia no ha sido oficializada pero toma mucha fuerza debido a que, había un plazo de la FEF hacia Alfaro para tomar su decisión hasta el 9 de enero. Al final, parecería que sus pedidos no han sido tomados en cuenta.

🚨Gustavo Alfaro no seguirá como entrenador de Ecuador.

*️⃣Si bien le hicieron saber que querían renovarle, decidió no continuar porque no veía que estaban dadas las condiciones para planificar a futuro si no se habían cumplido cosas del ciclo recientemente terminado. pic.twitter.com/bFnvxF2FiH — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 12, 2023

Ante esta situación, gracias a fuentes cercanas a Metro Ecuador, la Federación Ecuatoriana de Fútbol habría hecho ya una propuesta nada más y nada menos que ha Walid Regragui, DT de Marruecos que llegó a semifinales de la Copa del Mundo 2022 y que en la actualidad tiene contrato hasta 2025, cobrando 920.000 euros al año. Evidentemente, la propuesta de la Tricolor sería mucho más alto que el del conjunto marroquí.

Se trata de un técnico que dio la sorpresa del Mundial siendo líder en el Grupo F donde enfrentó a Canadá, Bélgica y Croacia, y en el camino a semifinales eliminó a España y Portugal. Además, la FIFA anunció a los candidatos para el premio “The Best” al mejor entrenador del 2022 donde está nominado junto a Carlo Ancelotti, Didier Deschamps, Pep Guardiola y Lionel Scaloni. Adicional, Walid Regragui fue elegido por la IFFHS como el tercer mejor DT del mundo.

¿Cuáles otros estrategas podrían ser reemplazo de Alfaro?

De esta manera, la novela finaliza ahí sobre el futuro de Gustavo Alfaro, y aunque se hablaba de una fecha límite el 9 de enero, ni la FEF ni el argentino se han pronunciado al respecto. Eso sí, la FEF estaría analizando opciones y desde ESPN México comienza a sonar fuerte el nombre de Guillermo Almada, ex DT de Barcelona y “saldría de Santos sólo si se va a un representativo nacional”. Sin embargo, Luis Miguel Ramírez es otra de las opciones para La Tri y sin olvidar que podría reactivarse el tema de Garecca quien dijo que podría ser opción siempre y cuando Alfaro diga que no continuará.