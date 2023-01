“Pensé seriamente en cantar desnuda con la bandera Argentina”, la confesión de la cantante Lali Espósito en plena Final del Mundial

La artista argentina Lali Espósito estuvo a cargo de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino antes de la final del Mundial Qatar 2022. Ella contó cómo se dieron las cosas ya que fue como hincha a la Copa del Mundo pero al momento de la propuesta describió las sensaciones de ese momento: “Sentí un combo de emociones inimaginados meses atrás. Sentí nervios, emoción y felicidad”

Estas declaraciones lo realizó en entrevista para el famoso programa español El Hormiguero donde reveló todos los detalles de ese magistral momento que afirmó le notificaron 20 horas antes de la final: “Yo estaba de jarana en Qatar, estaba disfrutando, de paseo, como una turista más. Fue un calvario”. Además afirmó que estaba afónica por la fiesta del mundial de días anteriores a la final.

EL QUE ES CAMPEÓN DEL MUNDO ENTRA AL PROGRAMA MÁS VISTO DE ESPAÑA COMO QUIERE : LALI ESPOSITO 👑#ElHormiguero #LaliEnEH #LaliEnElHormiguero pic.twitter.com/gnayE158CI — Flowers 🌻 (@MiGranAmorLE) January 10, 2023

“Me llama Pepo y me dice que quieren que cante el himno en la final del Mundo, y me puse a llorar, yo no puedo hacer esto. Y estaba con un grupo humano del bien, amigos, que empezaron a decir ‘sos la mujer que va a cantar el himno en la final del Mundo, dale, vos podés’. Ahí te sentís que no tenés talento, que no podés, que no sos digna de semejante oportunidad. Y pasé muchos nervios en la previa, muchos”, relató Lali Espósito sobre el llamado que recibió y la oportunidad única de ser protagonista en una Final de una Copa del Mundo.

“Seis de la tarde recorriendo shoppings a comprarme algo que ponerme. Soy medio enano, entonces todo me queda grande a mí, entonces iba por todas las marcas probándome vestidos y lloraba en todos los probadores. Pensé seriamente en cantar desnuda con la bandera argentina porque no tenía vestido. Al final encontré ese vestido precioso, me lo compré y me armé un look. 10 de la noche me compré el vestido”, confesó la artista que terminó cantando en la final donde, horas más tarde, Argentina se coronaría campeón del mundo.

lali espósito contando en el Hormiguero su experiencia cantando el Himno en el Mundial.#LaliSilvestreEHpic.twitter.com/htBpb9AkQq — mau🖤 (@maauricioo___) January 10, 2023

Además, la otra anécdota y problema fue la pista del Himno Nacional. Ante esto, Lali Espósito contó: “Al otro día, 11 de la mañana estaba en el ensayo general. Gente de la FIFA gritando, gringos diciendo cosas que yo no entendía. Para los que no saben, la tonalidad del himno nacional es muy baja para una mujer. Hable con mi productor en Argentina y enviamos a un responsable de la producción del Mundial”.

Finalmente, conto que no pusieron la pista que era: “Rogando a un dios, al que sea, que pongan el track que era. Salí entregándome al destino, pensando en mi padre, en mis amigos con la cara pintada de Argentina, mirando la tele, y todo se redujo a algo tan simple como ‘no sé cómo lo voy a cantar, pero lo canto con el corazón, que es lo que importa en estas circunstancias’”. Al final le pusieron el himno que era, en la tonalidad de la artista y todo salió muy bien.