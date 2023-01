“A la vuelta de la esquina tiran una puñalada al jugador... así se ve la hipocresía y falsedad”, exgloria de la Tricolor contra dirigentes de la FEF

Carlos Tenorio, presidente de la Asociación de Futbolistas Profesionales del Ecuador, ha manifestado su inconformidad por la resolución de 8 extranjeros en Liga Pro. Tras estas diferencias habló fuerte sobre ciertos puntos y se fue en contra de Liga Pro y de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

En una entrevista con WQ RADIO recalcó que ciertos dirigentes buscan protagonismo en el fútbol cuando los que son los principales actores son los futbolistas: “¿Qué pasaba con Enner Valencia? El 95 % (de los ecuatorianos) estaba en contra. Y los mismos dirigentes, que se creen protagonistas, ni el presidente de la FEF decía, ‘tírenme piedra, porque yo sí le tengo fe a Enner’. Pasó el Mundial, todo mundo ahí sí orgulloso; y a la vuelta de la esquina tiran una puñalada al jugador (con el aumento de cupos extranjeros). Así se ve la hipocresía y falsedad”.

Además, se fue en contra de Liga Pro mencionando incluso que desde su llegada no ha habido mejoras en nuestro fútbol: “El fútbol ecuatoriano no ha mejorado desde que llegó la LigaPro. Antes de eso, la selección al menos ya había llegado a octavos de final. Llegó Liga Pro y ni hemos pasado de fase de grupos. Yo no he visto que FEF use los recursos que ganan para invertir en otras provincias. Yo no veo departamentos clínicos. No entiendo cómo son tan inhumanos y que soportemos eso”.

“No se ve una planificación, se cambian 5 entrenadores por año, no hay planificación a largo plazo en FEF. Hay que ver si La TRI tiene una rentabilidad para ya ganar títulos, porque con LigaPro no hemos mejorado”, acotó el exdelantero de la Tricolor sobre las mejoras que se prometió con la llegada de Liga Pro, comandada por Miguel Ángel Loor, al fútbol ecuatoriano.