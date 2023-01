Tendría problemas de salud mental: Boxeador ecuatoriano Carlos Mina localizado tras ser reportado como desaparecido

El boxeador ecuatoriano Carlos Andrés Mina Caicedo, quien estuvo en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016, ha sido reportado ante la Fiscalía como desaparecido la tarde del miércoles 4 de enero del 2023. El deportista estuvo envuelto en una ‘pesadilla’ en Estados Unidos puesto que estuvo detenido en EEUU por una supuesta agresión sexual en 2017. Sin embargo, su familia anunció que ya está de vuelta.

El atleta olímpico fue parte de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y fue visto por última vez el pasado 31 de diciembre en Puerto Quito, provincia de Pichincha. El deportista había regresado de Estados Unidos el pasado noviembre de 2021 a Ecuador después de su complicada situación en Estados Unidos, dejó el deporte y se dedicaba a enmarcar precios en un negocio pequeño.

El boxeador ecuatoriano, Carlos Mina se encuentra desaparecido desde el pasado 4 de enero, según una denuncia realizada por su familia en Fiscalía. El exatleta olímpico tendría problemas mentales con apenas 30 años. Estuvo detenido en EEUU por una supuesta agresión sexual en 2017 pic.twitter.com/4jQy9wdHIh — Kevin Verdezoto (@KVerdezoto17) January 6, 2023

Los familiares de Carlos Mina mostraron su preocupación debido a que “Mina, de 30 años, tendría problemas mentales, pero que por el momento no ha sido diagnosticado”. La familia cuenta que el deportista ecuatoriano tenía un cuidador permanente y en momentos se “perdía de su entorno y ante la desesperación se volvía agresivo”, publicó Kevin Verdezoto, periodista ecuatoriano sobre declaraciones de la familia. Sin embargo, Mina apareció el deportista aunque aún existe preocupación por su salud mental.

Carlos Mina ha regresado al país después de una pesadilla de 850 días. pic.twitter.com/ShhngJ9zGS — Luigi Marchelle (@LuigiMarchelle) November 19, 2021

Sobre sus problemas mentales, los parientes de Mina expresaron que los síntomas aparecieron después de su salida de prisión de Nevada, Estados Unidos. Mina estuvo 850 días detenido en la Clark County Detention Center y en Nevada State Prison y en su llegada había mencionado que “escuchaba voces que le ordenaban que se hiciera daño, que acabara con su vida. Me decían que me tire para atrás de cabeza, me estaba volviendo loco”.

Además contó que cuando sucedía eso, lo aislaban en una celda para psicópatas donde no podía hacerse daño. Carlos Mina estuvo en una de las celdas más temidas del lugar denominada El Hoyo, como se le llama al pabellón donde envían a los presos que se portan mal. Allí permaneció muchos meses debido a que había derribado a golpes a un reo en un partido de básquet.