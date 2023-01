Sean O’Malley quiere revancha y se rinde a los pies de ‘Chito’ Vera: “Solía llamar a Chito un cualquiera. Se ha vuelto muy bueno”

Sean O'Malley vs Chito Vera El ecuatoriano es el único que ha vencido al estadounidense. (Chris Unger/Zuffa LLC)

Inició la cuenta regresiva para el combate entre Marlon ‘Chito’ Vera y Cory Sandhagen, el evento principal a cinco asaltos de la cartelera UFC Vegas 69. Sean O’Malley anunció su deseo de volver a medirse contra ele cuatoriano en un evento por el título.

La pelea del Tricolor, cuarto en el ranking, ante Cory Sandhagen (5to) está programada para el próximo 18 de febrero en Las Vegas (Nevada) en un combate estelar que servirá para que el ecuatoriano se acerque a su sueño de consagrarse campeón mundial de la división de peso gallo de la Ultimate Fighting Championship (UFC). Ante esta pelea, Sean O’Malley estará expectante de lo que pueda pasar.

“Solía llamar a Chito un cualquiera, pero eso fue antes de que venciera a todos esos buenos muchachos (Rob Font y Dominick Cruz). No pensé que Chito iba a ser tan bueno como lo fue. Se ha vuelto muy bueno, y no tengo nada más que respeto por él. Espero que venza a Cory, y si Aljo (Aljamain Sterling) vence a Henry Cejudo, Aljo sube a 145, y yo peleo contra Chito”, declaró Sean O’Malley refiriéndose a lo que él quiere para la pelea del ecuatoriano y la del estadounidense Henry Cejudo que en su momento habló del ecuatoriano: “Marlon Vera es un tipo más, no es lo suficientemente bueno para vencer a Cory Sandhagen”.

“O, Aljo le gana a Henry, regresa, duermo a Aljo como lo hizo (Marlon Moraes), y luego le doy una paliza a Chito. De cualquier manera, no me importa, siempre y cuando Chito haga el trabajo. Me gusta Cory, pero yo contra Chito es una pelea masiva. Yo contra Cory cualquiera es una pelea de buen tamaño. La pelea más grande en la división es yo contra cualquiera, pero yo contra Chito, la gente lo ha estado esperando y se está acercando”, confirmó.

Cory Sandhagen, rival de Chito Vera

El peleador estadounidense de 30 años suma un récord profesional de 15 victorias y 4 derrotas. Siete de sus victorias fueron por nocaut y las cinco restantes por sumisión.

Cory Sandhagen peleó solo una vez en el 2022 y salió victorioso frente al chino, Song Yadong por nocaut. Curiosamente, Yadong derrotó a Chito Vera por una polémica decisión de la mesa de jurados.

Récord de Chito Vera

El ecuatoriano de 30 años atraviesa por uno de sus mejores momentos de su carrera como luchador e ilusiona a todo los ecuatorianos, debido que lleva cuatro victorias consecutivas. Durante su trayectoria, tiene registrado 20 triunfos y siete derrotas, las ocho victorias fueron por nocaut, las otras ocho fueron por sumisión.